Inaugurado en el Real Alcázar el Congreso Internacional 'Las bodas de Carlos V en Sevilla'

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este miércoles el Congreso Internacional 'Las bodas de Carlos V en Sevilla', que, durante tres días, hasta el 13 de marzo, se celebra en el Salón del Almirante del Real Alcázar.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en el acto inaugural han participado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, el viceconsejero de Presidencia, Tomás Burgos, el vicerrector de la Universidad de Sevilla y alcaide del Real Alcázar, Andrés Luque, y el embajador de Portugal, José Augusto Duarte.

Por su parte, Bueno ha subrayado que "en este día en el que se cumplen 500 años de las bodas de Carlos V en nuestra ciudad, inauguramos este congreso, una oportunidad única para que Sevilla fortalezca su proyección internacional como capital cultural y científica".

"Y todo ello en el Palacio Real en uso más antiguo de Europa, que es el Real Alcázar de Sevilla. Este lugar ya es epicentro de esta conmemoración, porque fue aquí donde tuvo lugar la boda entre el emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Un enlace que, 500 años después, nos permite reunir en el mismo espacio a los mayores conocedores de este acontecimiento en un congreso internacional único", ha remarcado.

El Ayuntamiento está emitiendo en streaming todas las sesiones y conservará el material para su consulta futura en el canal de YouTube del propio Consistorio (https://www.youtube.com/@Ayto_Sevilla).

"Queremos que este congreso no solo sea un punto de encuentro académico, sino también un legado útil para investigadores y para cualquier persona interesada en conocer mejor al Emperador y su vínculo con Sevilla", ha señalado Sanz.

Bueno ha agradecido "a la Universidad, por su aportación académica y con la elaboración del programa científico y las actas; al Centro de Estudios Andaluces, por la publicación de los resultados".

Por su parte, el Ayuntamiento ha aportado medios organizativos y financieros, incluida la logística de ponentes nacionales e internacionales, y ofreciendo el Real Alcázar para la celebración de este congreso.

"Esta es la mejor demostración de que la cooperación institucional multiplica el impacto de celebraciones tan importantes como las que estamos viviendo en este año 2026", ha abundado el edil.

El congreso reúne a una treintena de catedráticos, investigadores y académicos en Historia de España y del reinado de Carlos V, con presencia de especialistas internacionales vinculados a universidades europeas, con especialistas procedentes -entre otras- de las universidades de Leiden, Viena, Venecia o la Sorbona, junto a referentes nacionales, que conforman un programa que abordará la figura de Carlos V y su tiempo desde la Historia, el Arte, la Literatura o la Filología.

Durante la tarde de este miércoles, intervendrán entre otros los doctores Miguel Falomir Faus, sobre los retratos de los emperadores, Bethany Aram y Raymond Fagel.

El jueves será el turno de profundizar en el contexto de la época con charlas de Pablo Emilio Pérez-Mallaína, sobre la diplomacia hispano-portuguesa, Friedrich Edelmayer, sobre el Sacro Imperio y Ramón M. Serrera Contreras, sobre los territorios indios, entre otros.

Finalmente durante el viernes, se tratarán los escenarios del enlace con Clara Bejarano Pellicer, sobre la música, Juan José Iglesias Rodríguez, sobre el papel de la ciudad, o Béatrice Pérez, sobre la economía sevillana.