Inaugurado en Sevilla el Paseo de los Poetas del 27 con la placa dedicada a Sánchez Mejías

Inauguración de la placa dedicada a Sánchez Mejías en Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha inaugurado este lunes, 15 de mayo, el Paseo de los Poetas de la Generación del 27, un homenaje en la calle Tetuán, escenario histórico de los encuentros que dieron origen al movimiento literario del siglo XX en lengua española.

El proyecto propone transformar el propio pavimento de esta vía del casco histórico, donde estuvo ubicado el histórico Ateneo de Sevilla. A lo largo de la calle se dispondrán placas de bronce integradas en el suelo, en las que figurará el nombre de cada uno de los miembros de la Generación del 27.

Según ha referido el Consistorio en una nota de prensa, la iniciativa ha sido puesta en marcha a través de la Gerencia de Urbanismo y se integra en el marco de las actividades programadas con motivo del Centenario de la Generación del 27.

La primera placa instalada está dedicada a Ignacio Sánchez Mejías. Durango el acto de inauguración, el alcalde, José Luis Sanz, ha señalado que "fue él quien, en diciembre de 1927, organizó y financió la reunión en el Ateneo de Sevilla en homenaje al poeta Luis de Góngora, convocando a los jóvenes poetas que pronto serían inmortales".

En este contexto, cada placa recogerá el nombre del poeta o poetisa homenajeado, sus años de vida y los símbolos que identifican tanto a la ciudad como a la conmemoración centenaria.

El proyecto tiene un carácter participativo: instituciones, empresas, colectivos y ciudadanos patrocinarán las placas de los distintos miembros del grupo.

Están patrocinadas actualmente más de veinte placas, entre ellas las de Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Pedro Salinas o María Zambrano.