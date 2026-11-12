El incendio en un edificio de Castilleja del Campo (Sevilla) sigue controlado aunque con focos activos en el interior

Archivo - Bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis). - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en un edificio de la localidad sevillana de Castilleja del Campo continúa controlado a las 21,00 horas de este jueves, aunque persisten algunos focos con llama en el interior del inmueble, donde se ha producido el colapso de algunas zonas.

Según ha informado el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla (Cpeis), los efectivos continúan trabajando en las labores de extinción y mantendrán un retén de bomberos durante toda la noche para vigilar la zona y evitar que el fuego se reactive.

En el lugar permanece desplegado un dispositivo integrado por cerca de siete dotaciones y entre 20 y 25 bomberos.