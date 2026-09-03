El incendio en las obras del hotel de Altadis en Sevilla retrasa su apertura entre seis y nueve meses

Imágenes del incendio en el antiguo complejo de Altadis. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este miércoles en el antiguo complejo de la fábrica de tabacos de Altadis en Sevilla retrasará los planes de finalización del hotel de lujo que, según está previsto, se situará en este emplazamiento como parte del proyecto 'Vera Sevilla', dado que si bien las obras debían completarse en marzo de 2027 para su posterior inauguración antes del verano, ahora sufrirá un retraso estimado de entre seis y nueve meses.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la promotora de la obra, el grupo inversor KKH, misma vez que han indicado que los jardines, el edificio principal del complejo, la capilla, los aparcamientos y el resto de elementos del proyecto continuarán su ejecución conforme a lo previsto, sin incidencias, de forma progresiva hasta finales de junio de 2027.

La pasarela princesa Leonor, cuya primera piedra fue precisamente colocada durante la pasada jornada y minutos antes del accidente en un acto de presentación organizado por el Ayuntamiento de Sevilla, sigue también su calendario previsto.

La cimentación profunda se encuentra en curso, con el transporte y montaje de la estructura previstos para marzo y abril de 2027, y la fase de acabados y entorno prevista para mayo, junio y julio de 2027, han precisado desde KKH.

Respecto a los daños personales del incendio, cabe mencionar que cuatro de las cinco personas heridas que tuvieron que ser posteriormente trasladadas al Hospital Virgen del Rocío por inhalación de humo y quemaduras han recibido ya el alta médica, si bien está previsto que en la mediodía de este jueves lo reciba la persona restante. El resto de trabajadores, por su parte, fueron evacuados "con éxito" tras detectar el fuego.

Fuentes policiales han indicado a esta agencia que las causas del incendio continúan bajo investigación y que, por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.

La promotora ha remarcado por otro lado que los daños provocados por el fuego se han circunscrito a la planta baja y la planta primera del edificio del hotel. El resto de las plantas se han visto afectadas mayoritariamente por el humo, con daños de carácter estético.

Además, han expresado que el resto de edificios, calles y jardines del complejo no se han visto afectados por el incendio. Finalmente y tras la evacuación inicial, los bomberos han autorizado la reanudación de la actividad en el resto de la obra.

Por último, la entidad ha querido agradecer públicamente a los trabajadores y equipos de las empresas presentes en la obra, cuya actuación, aseguran, ha permitido el desalojo de las instalaciones de manera "ordenada y eficiente".

También ha expresado su reconocimiento a la Policía Local y de la Policía Nacional y ha abrazado de igual forma las muestras de solidaridad y apoyo recibidas.

En contexto, el aviso se recibió sobre las 11,10 horas de la pasada jornada, después de que decenas de llamadas alertaran de una humareda que sobresalía del inmueble, situado junto a la Glorieta de las Cigarreras.