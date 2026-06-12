Un incendio de vegetación junto a las vías del tren y otro de un vehículo en un garaje se saldan sin heridos en Sevilla

Consorcio de Bomberos de Sevilla. Imagen de archivo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La capital hispalense ha registrado en la tarde de este viernes dos incendios, ambos sin causar heridos. El primero ha afectado a una zona de vegetación próxima a las vías ferroviarias de la estación de Santa Justa, en la avenida de Kansas City, mientras que el segundo se ha producido en un vehículo estacionado en un garaje de la calle Goles.

Según han informado fuentes del Ayuntamiento de Sevilla a Europa Press, el primer incendio se ha declarado en torno a las 18,22 horas, cuando el Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso por una explosión y la presencia de humo en la calle Hespérides.

Tras la alerta, la sala coordinadora movilizó a efectivos de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061. Asimismo, un responsable de Adif se desplazó hasta el lugar. Desde Protección Civil han señalado que las llamas no han llegado a afectar a las vías férreas y que no se han registrado daños materiales ni personas heridas.

El segundo suceso ha tenido lugar sobre las 18,42 horas, cuando el 112 fue alertado del incendio de un coche estacionado en una plaza de garaje de la calle Goles, donde no había personas atrapadas.

En esta intervención han participado efectivos de Bomberos, Policía Nacional y Policía Local. A su llegada, el fuego del vehículo estaba prácticamente extinguido, por lo que las labores se centraron en la evacuación del humo acumulado en las tres plantas del aparcamiento. No se registraron daños adicionales.