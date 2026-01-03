Incertidumbre en el horario del Heraldo este domingo por la previsión de lluvia en Sevilla

Archivo - El Heraldo Real recoge las Llaves de la Ciudad de Sevilla para la llegada de los Reyes Magos en la edición del pasado año. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cortejo del Heraldo de los Reyes Magos de Sevilla presenta una importante novedad este año, que podrían ser dos si la lluvia o los malos pronósticos del tiempo obligan a modificar los horarios. Sí está confirmado un cambio parcial en el itinerario por las obras del tranvibús que se desarrollan en el eje Campana-Martín Villa-Laraña, que afectarán a la salida y entrada de la comitiva.

Además, como medida primordial, se vuelve a señalizar con líneas rojas sobre la calzada el recorrido del Cartero Real para garantizar que la masiva afluencia de público no dificulte el discurrir de un cortejo que integran decenas de beduinos y dos agrupaciones musicales: Nuestra Señora de los Reyes, al inicio, y la banda de cornetas y tambores Sagrada Columna y Azotes (Las Cigarreras), encargada de cerrar el séquito que recorge las cartas con los deseos de pequeños y adultos.

De esta forma, el Heraldo del Ateneo iniciará este domingo, 4 de enero, su recorrido a las 17,00 horas, si bien la Docta Casa aguardará hasta el último momento para valorar un cambio horario o de recorrido. El itinerario es el siguiente: Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino, Avenida de la Constitución y Ayuntamiento, donde tendrá lugar la simbólica entrega de las llaves de la ciudad por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.

Finalizado el acto, el cortejo reemprenderá la marcha por Méndez Núnez, Plaza de la Magdalena, O'Donnell, Plaza de la Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega y Orfila, con entrada prevista a las 20,30 horas.

El empresario Sergio García Real, que ha dedicado su vida al sector textil, será quien encarne al Heraldo en este 2026. Es hermano del Gran Poder, Museo, Esperanza de Triana y de la Hermandad de la Estrella, de la que es miembro de junta.

Desde la Policía Local se ha preparado un amplio dispositivo con unos 65 agentes del Grupo de Intervención que abarcará toda la zona centro por donde discurre el cortejo y que pretende el control de las aglomeraciones que dificulten su avance.