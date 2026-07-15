El incumplimiento de contratos y los precios "ruinosos" dejan miles de kilos de cebolla en el campo, según COAG Sevilla

Archivo - Campo de cebollas sin recoger. Imagen de archivo - LA UNIÓ - Archivo

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La campaña de cebolla en la provincia de Sevilla está dejando una imagen "preocupante e injustificable" debido a que los agricultores están optando por dejar la producción en el campo porque "recogerla supone perder todavía más dinero". Por ello, COAG Sevilla ha manifestado que esta situación es consecuencia de "la inestabilidad del mercado, del incumplimiento de contratos por parte de algunas comercializadoras y de unos precios en origen completamente ruinosos que hacen inviable la actividad".

Según ha informado COAG Sevilla en una nota, aunque numerosos agricultores habían formalizado contratos de compraventa antes del inicio de la campaña, la organización agraria ha asegurado que muchas empresas están dejando de cumplir los acuerdos alcanzados, escudándose en cláusulas contractuales que les permiten renunciar a la compra cuando la evolución del mercado ya no les resulta favorable.

Mientras tanto, los precios que se están ofreciendo al agricultor oscilan entre nueve y doce céntimos por kilogramo --una cantidad que apenas cubre los costes de arranque, manipulación y carga del producto--, sin contemplar los gastos derivados de todo el proceso de cultivo. "Lo que está ocurriendo en esta campaña es inadmisible porque los agricultores han trabajado durante más de seis meses, han asumido todos los riesgos y han realizado una inversión muy importante para que, cuando llega el momento de vender, algunas comercializadoras incumplan los contratos o pretendan pagar precios que ni siquiera cubren los costes de producción", ha manifestado el secretario provincial de COAG Sevilla, Sebastián González.

Asimismo, la organización ha indicado que producir una hectárea de cebolla supone una inversión de entre 7.000 y 9.000 euros, por lo que "aceptar las cotizaciones actuales significaría asumir pérdidas económicas inasumibles". En este sentido, "hay agricultores que prefieren dejar la cebolla en el campo porque recogerla supone perder todavía más dinero".

Para COAG Sevilla, "es una decisión dramática, pero completamente comprensible cuando el mercado ofrece precios que no permiten cubrir ni los costes de producción", ha explicado González. Además, la organización ha considerado "especialmente grave" que, mientras se rechaza la producción local, algunas empresas estén recurriendo a importaciones procedentes de terceros países para abastecer sus centros logísticos, desplazando a la cebolla cultivada en la provincia precisamente en el momento de mayor oferta.

Igualmente, para la coordinadora resulta "incomprensible que se dé la espalda al producto nacional mientras se llenan los almacenes con cebolla importada". Por tanto, "esta estrategia hunde el mercado, arruina a nuestros agricultores y pone en riesgo la continuidad de un cultivo estratégico para la provincia de Sevilla", ha añadido.

Por otra parte, la organización ha señalado que, "afortunadamente", los contratos vinculados a las producciones más tempranas y aquellos destinados a mercados europeos están ofreciendo un comportamiento "mucho más estable", lo que demuestra que "es posible planificar y comercializar la producción con seriedad y respeto hacia el agricultor".

Ante esta situación, COAG Sevilla ha exigido a las empresas comercializadoras y a la gran distribución que asuman su responsabilidad y respeten tanto los contratos firmados como la Ley de la Cadena Alimentaria, evitando prácticas que conduzcan a operaciones por debajo de los costes efectivos de producción. "No podemos permitir que el eslabón más débil de la cadena siga soportando todas las pérdidas mientras otros especulan con el mercado".

Por último, han pedido compromiso con la producción española, respeto a los contratos y precios que permitan a los agricultores vivir de su trabajo. Si esta situación continúa, "cada vez habrá menos productores dispuestos a sembrar cebolla y todos acabaremos pagando las consecuencias", ha concluido el secretario provincial.