Infoca da por estabilizado el incendio de El Castillo de las Guardas (Sevilla) que contó con seis medios aéreos

Helicóptero del Plan Infoca. Imagen de archivo - EMA INFOCA

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha conseguido estabilizar el incendio forestal declarado en la tarde de este pasado sábado en el municipio sevillano de El Castillo de las Guardas, hasta donde se tuvieron que desplazar hasta seis medios aéreos.

Según ha informado el Infoca en su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, el fuego ha quedado estabilizado a las 22,15 horas de la noche tras haberse declarado sobre las 18,00 horas de ese mismo sábado. En estos momentos, el servicio de extinción continúa trabajando para dar por controlado las llamas y conseguir así posteriormente su extinción.

Para conseguir esta fase, el Infoca desplegó seis medios aéreos, entre ellos tres helicópteros --uno semipesado y dos pesados--, dos aviones de carga en tierra, dos aviones anfibios ligeros y una aeronave de coordinación (ACO). Por tierra, contó con En concreto, los medios activados son cuatro grupos de bomberos forestales, un técnico de extinción y tres de operaciones, cuatro brigadas de refuerzo contra incendios forestales (Bricas), tres agentes medioambientales. También contó con dos vehículos autobombas y un buldócer.