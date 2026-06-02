Infoca trabaja en la extinción de un incendio en el paraje Rancho del Guadiamar de Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - PLAN INFOCA - Archivo

SANLÚCAR LA MAYOR (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca) trabajan desde la tarde de este martes en las labores de extinción de un incendio declarado en el paraje Arroyo Tejada de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

Según ha indicado el Plan Infoca en su cuenta de 'X', consultado por Europa Press, el incendio se ha declarado en torno a las 18,10 horas de esta martes y en la zona se han desplazado un grupo de bomberos forestales, un técnico de operaciones, 1 agente medioambiental y una autobomba.

Por otro lado, en los trabajos colaboran agentes de bomberos de la Diputación de Sevilla.