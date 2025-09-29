Un informe del Consistorio de Alcalá (Sevilla) estima que la alcaldesa no intervino en contratos adjudicados a su pareja

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

Un informe interno del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha concluido que la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez (PSOE), se abstuvo de intervenir en los contratos adjudicados a la empresa de climatización administrada por su pareja. Según el documento, que analiza la delegación de competencias en materia de contratación y la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, "la intervención de la Alcaldía en el proceso de selección del adjudicatario ha sido inexistente" y "se ha seguido con objetividad siguiendo lo dispuesto en los pliegos que rigen las contrataciones administrativas, sin que pueda apreciarse la existencia de un conflicto de intereses con el órgano de contratación".

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, ha enmarcado que "una vez apreciada la concurrencia de una causa legal de abstención, la persona titular de la Alcaldía debe abstenerse de intervenir en el asunto", y ha asegurado que esta vía "es suficiente siempre que su influencia y/o comportamiento no condicione el procedimiento de licitación ni la ejecución del contrato".

Al respecto del informe se ha pronunciado la edil durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, tras la publicación de información que señalaba que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar presuntas irregularidades en la contratación del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra con la empresa de climatización vinculada supuestamente con la pareja de la alcaldesa, según ha adelantado el diario ABC.

En este sentido, la alcaldesa ha argumentado que esta información es "rotundamente falsa" dado que, según ha asegurado "se están tergiversando los datos" para crear una "sombra de sospecha" que "pueda ser morbosa".

El documento, solicitado por la propia alcaldesa según ha informado en la rueda de prensa, ha detallado que la mayor parte de estos contratos fueron de carácter menor, tramitados por la Junta de Gobierno Local, y que la alcaldesa declinó participar en los procedimientos de adjudicación. Asimismo, precisa que las contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos administrativos establecidos y que la intervención de la alcaldesa en la selección de adjudicatarios fue "inexistente", dado que no formaba parte de la unidad técnica que hizo la propuesta de adjudicación, limitándose a dictar las resoluciones correspondientes.

Por último la edil ha anunciado que remitirá un derecho de rectificación debido a que, según ha asegurado, en los citados artículos se incluyen informaciones falsas que sugieren, de manera incorrecta, que ha firmado contratos a favor de su pareja. La alcaldesa ha subrayado que en ningún caso ha intervenido en la adjudicación de los contratos. Además, ha enmarcado que los procedimientos de licitación del Ayuntamiento son transparentes, están reglados y se realizan estrictamente conforme a la Ley de Contratos del Sector Público.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha expresado en su cuenta oficial de 'X' que las alcaldesas de Alcalá de Guadaíra y Espartinas, ambas del Partido Socialista "están haciendo un gran trabajo: cercano, decente y útil", al tiempo que ha apostillado que no van a "permitir que nadie enturbie su trayectoria; la verdad y la justicia siempre se abren camino ante los intentos de manchar por parte de los de siempre".