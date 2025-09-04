Iniciativa municipal para impulsar el baloncesto sevillano a la élite con el apoyo de Fundación Cajasol

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha desarrollado una iniciativa que engloba al Club Baloncesto Sevilla Femenino, al Caja 87 Baloncesto y a la Fundación Cajasol. Estas cuatro entidades se han unido en un proyecto "pionero y sin precedentes" en la historia del Consistorio para promover este deporte en la ciudad, "tanto en la élite como en la cantera".

Liderado por el Ayuntamiento, este plan busca consolidar el baloncesto como un "referente deportivo" en la capital andaluza, con el objetivo a medio plazo de contar con equipos en las máximas competiciones nacionales: la ACB y la Liga Femenina Endesa, explica en una nota de prensa.

Actualmente, el primer equipo de Caja 87 Baloncesto compite en la Segunda FEB, tercera categoría nacional, mientras que el Club Baloncesto Sevilla Femenino participa en la Liga Femenina Challenge, segunda categoría nacional. El Club Baloncesto Sevilla Femenino, fundado en 2018, y Caja 87 Baloncesto, creado en 2024, "representan dos iniciativas jóvenes que, junto al importante apoyo de la Fundación Cajasol, garantizarán la viabilidad y el crecimiento del baloncesto en Sevilla".

La Fundación Cajasol, que ha mostrado su "firme compromiso" con la iniciativa, desempeñará un papel clave en el desarrollo y consolidación de este proyecto. "Sevilla se posiciona como un referente emergente en el baloncesto español, apostando por la formación de talento en la cantera y la proyección de sus equipos hacia la élite nacional".

En este sentido, la Casa Consistorial ha acogido este jueves la formalización de esta unión, en la que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha asegurado que el proyecto, denominado 'Baloncesto Sevilla 360º', "ha llegado para quedarse y es una muestra de que el equipo de gobierno confía en el talento y la dedicación al deporte en la ciudad".

"No nos conformaremos hasta que el nombre de Sevilla esté en lo más alto del panorama del baloncesto nacional", ha añadido el regidor. El Ayuntamiento refrenda así su apoyo al baloncesto sevillano, "siempre en el marco de la viabilidad y la legalidad, como es en el caso actual con el Caja 87 y el CB Sevilla Femenino".

Estas entidades jugarán sus partidos de local en el Polideportivo San Pablo, insignia del baloncesto en Sevilla. Se cederá la sede para que el baloncesto en la ciudad crezca al nivel que merece una ciudad como Sevilla.