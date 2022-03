Inocencio Arias presenta en la Feria del Libro de Tomares (Sevilla) su obra 'Esta España nuestra'

TOMARES (SEVILLA), 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diplomático español Inocencio Arias ha presentado este sábado en la 13ª Feria del Libro de Tomares (Sevilla) su último libro, 'Esta España nuestra', en el que expone su visión sobre el devenir sociopolítico español.

Según ha informado el Ayuntamiento de Tomares en una nota, Inocencio Arias ha realizado un repaso, con el "peculiar y ameno sentido del humor, lucidez e ironía que le caracteriza", por la actualidad española y mundial, pasando por temas como la mentira, el Gobierno de Pedro Sánchez, Cataluña, el Sahara, la memoria histórica, Donald Trump, Joe Biden, Vladimir Putin o Podemos, temas que aborda en su libro.

Autor también de otras obras como 'Yo siempre creí que los diplomáticos eran unos mamones' (2016), o 'Con pajarita y sin tapujos' (2019), Inocencio Arias ha explicado que el libro que ha presentado este sábado "toma el nombre de una canción de Cecilia, y está montado en torno a la pregunta ¿qué pensaría Cecilia hoy en día de la España que estamos viviendo en comparación con la etapa que ella vivió entusiasmada con la Transición?".

Según ha abundado el también galardonado este año con la Medalla de Andalucía, de ahí surgen varios temas, como el que cuestiona "cómo puede haber políticos tan mentirosos ahora como Donald Trump, Sanchez o Putin, y la gente no percatarse de todo lo que están mintiendo".

EL INDEPENDENTISMO CATALÁN

Presentado por Francisco Robles, Inocencio Arias ha explicado que, "además de la mentira, otro tema que me preocupa enormemente es el independentismo catalán", y al respecto ha opinado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "en lugar de arreglarlo, lo va a empeorar, dándole concesiones a Cataluña".

"Y, mientras, los catalanes separatistas se hacen las víctimas de todo, diciendo que España les abandona, les roba, les trata mal o les asfixia culturalmente, porque eso es bueno para sus propósitos políticos, porque ellos dicen que son los mejores de España y, en cambio, tienen que estar sometidos a los casposos de Madrid", ha reflexionado Inocencio Arias, quien ha dicho que él se pregunta "¿en qué les robamos, si hablan todo en catalán, la televisión sólo emite en catalán programas en los que tratan de demostrar que ellos no tienen nada que ver con España, editan libros en catalán?". "¿Dónde está la opresión?", ha insistido en preguntarse el escritor.

En este sentido, Inocencio Arias ha añadido que "los catalanistas han inventado que en 1914 se levantaron para independizarse, pero que fueron aplastados como Putin ahora con Ucrania, pero eso es una broma, no hubo independencia como tal, porque no estaban luchando por la independencia, estaban luchando por que en Madrid se sentara un rey austriaco, el Rey Carlos. Fue una guerra por ver quien ocupaba en trono de España. Cataluña nunca ha sido un Reino, no tuvo embajadores ante el Papa como Mallorca", ha sostenido.

En cuanto al presidente ruso, Vladimir Putin, Arias ha dicho que "miente como un bellaco", mientras que de Pedro Sánchez ha manifestado que "miente menos" que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, pero las suyas "son mentiras de mucha sustancia, como cuando dijo 'yo nunca voy a pactar con Bildu o con Podemos', y en una cosa tan seria como la pandemia toma medidas tarde, le pasó el muerto a las autonomías", ha criticado.

"Es muy canallesco que ocultara las cifras de muertos", ha denunciado, y ha criticado que, "sabiendo que había una pandemia en Europa, organiza las manifestaciones feministas del 8M, foco de gran contagio". "Estoy convencido de que si los hubiera hecho Aznar o Feijóo hubieran sido ultrajados en la prensa y hubieran tenido 'escraches' en su casa", ha comentado Inocencio Arias.

El libro que ha presentado el diplomático tiene además un capítulo ficticio, 'Y la República ganó la guerra', pues está "harto de la memoria histórica", según ha expresado, harto "de que a Pemán le quiten la estatua y la calle porque en alguna carta aduló a Franco, y que no ocurra lo mismo con Alberti, que le hizo poemas elogiosos al sanguinario y canalla de Stalin".

En cuanto a Podemos, Inocencio Arias ha dicho que "no van a desparecer, pero van en declive". "Son la Ley del Embudo, cuando ellos hacen 'escraches' o impiden que Aznar, Gallardón o Rosa Díez hablen en la Complutense, eso es jarabe democrático, pero cuando se lo hacen los demás a ellos es un acto criminal, injusto y fascista", ha puesto de relieve.

En relación con Rusia, un tema que no está en su libro, pues aún no había ocurrido la invasión de Ucrania, Inocencio Arias ha vaticinado que "Putin ganará la guerra, pero saldrá muy escaldado, no le va a salir gratis, a pesar de la resistencia heroica y modélica que están demostrando los ucranianos, pero la superioridad militar de Putin es tal que no podrán resistir".

SANDRA MIRÓ Y AURORA LÓPEZ GÜETO

Por otro lado, la nueva autora juvenil Sandra Miró, hija de la conocida escritora de novela romántica y erótica Megan Maxwell, que también estuvo este pasado viernes en la Feria del Libro de Tomares, ha ocupado el escenario del Auditorio Municipal Rafael de León para hablar de la tolerancia a la diversidad en torno a su ópera prima, 'Tal y como eres' (Esencia), un volumen de 300 páginas en el que, según la autora, "hablo de temas un poco controvertidos, pues no están todavía muy aceptados socialmente y que no estaban en los libros cuando era pequeña, como la orientación sexual, el feminismo, el veganismo o la adopción de animales, lo cual puede ayudar a muchos jóvenes".

"No impongo nada, solo los expongo para intentar normalizar y transmitir que sentirse hombre o mujer no es malo", ha manifestado la autora.

De igual modo, la feria también ha contado este sábado con Aurora López Güeto, profesora de Derecho Romano en las universidades de Sevilla y Pablo de Olavide, quien ha presentado 'La casa de la piedad', una novela histórica que acercará al lector a la Roma del siglo 9 d.C., de forma casi cinematográfica, a cómo era la vida en todas las esferas.

"Para dar vida a personajes históricos hay que ser muy riguroso y documentarse muy bien", ha destacado la autora, que quiere convertir este libro en una trilogía.

PROGRAMACIÓN VESPERTINA

La programación de la tarde de este sábado de la Feria del Libro de Tomares comienza a las 16,30 horas con la presentación de 'Costalero de Sevilla', de Faustino Rodríguez, y continuará con el conversatorio entre José Luis Ordóñez, autor de 'El sintonizador' y Andrés González-Barba, que firma 'La muerte de Patrick O'Connelly', a partir de las 17,15 horas.

A las 18,00 horas, Noemí Casquets firmará ejemplares de sus libros 'Almas y Cuerpos' en el recinto ferial, mientras que, a la misma hora, tendrá lugar la presentación de 'Manuel Chaves Nogales. Andar y contar', de Maribel Cintas.

Por último, Paloma Sánchez Garnica, finalista del Premio Planeta 2021 por la novela 'Últimos días en Berlín', tratará los pormenores de una obra que la ha confirmado como una de las autoras de referencia del panorama literario español, según destacan desde el Ayuntamiento tomareño.