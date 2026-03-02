Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de competencias predigitales para personas con discapacidad

Archivo - Sevilla.-El Ayuntamiento logra la inserción laboral de 291 personas vulnerables durante el primer año del plan Eracis+ - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado hoy en Sanlúcar la Mayor (Sevilla), un curso de competencias predigitales al que asisten 15 alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa, de 30 horas lectivas, se imparte hasta el día 9 de marzo y está dividida en los siguientes módulos: Iniciación a la informática e Iniciación en Internet, según detalla la entidad en una nota de prensa.

Inserta proporciona al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.