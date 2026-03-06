Inserta Empleo imparte en Sevilla un curso de técnicas comerciales para personas con discapacidad

Archivo - Una mujer en silla de ruedas accede por una rampa a un edificio municipal en foto de archivo. - FUNDACIÓN ONCE - Archivo

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para la formación y el empleo, ha comenzado en Sevilla un curso de técnicas comerciales al que asisten doce alumnos con discapacidad.

Esta acción formativa de 75 horas lectivas se imparte hasta el próximo 26 de marzo y está dividida en los siguientes módulos: potencialidades del vendedor; comunicación y habilidades comerciales; trabajo en equipo; relaciones con el cliente vendedor y técnicas de venta del producto; el producto y la organización de la venta y prevención de riesgos laborales, detalla la entidad en un comunicado.

Inserta proporciona al alumnado las destrezas profesionales que les permitan un rendimiento competitivo en el mercado de trabajo y el desarrollo de aptitudes y habilidades personales para conseguir la plena participación en su entorno laboral y social.

Fundación ONCE e Inserta Empleo Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno, concluye el comunicado.