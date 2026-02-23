Inserta Empleo participa en la IV Feria de Empleo Cocemfe Sevilla

Archivo - La Feria de Empleo de Cocemfe es punto de encuentro para más de 330 personas con 31 empresas en La Rinconada. - AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA (SEVILLA) - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Inserta Empleo, la entidad de Fundación ONCE para el empleo y la formación de personas con discapacidad, participa este martes en la IV edición de la Feria de Empleo de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (Cocemfe Sevilla).

El evento se celebra en la Hacienda Santa Cruz de La Rinconada, bajo el lema 'Creemos en tu talento. Apostamos por tu futuro', según ha indicado la entidad en una nota.

En el estand de Inserta, técnicos expertos van a informar a los visitantes sobre la actividad de intermediación que desarrolla esta entidad en favor del empleo y la formación de las personas con discapacidad.

La jornada en la que participarán 30 empresas, está organizada junto al Ayuntamiento de La Rinconada y dirigida a personas con discapacidad en búsqueda activa de empleo o interesadas en mejorar su situación laboral. La participación es gratuita, con entrada libre previa inscripción.

La organización ha destacado que se trata de un espacio de encuentro entre empresas ordinarias, Centros Especiales de Empleo, entidades formativas, administraciones públicas y personas demandantes de empleo.Su principal objetivo es "impulsar el empleo de las personas con discapacidad, facilitando el contacto directo entre empresas comprometidas con la diversidad y profesionales que buscan una oportunidad laboral".

Durante el encuentro se celebrarán mesas redondas y talleres prácticos centrados en la inclusión sociolaboral, el emprendimiento, la búsqueda activa de empleo, el desarrollo de competencias profesionales y la preparación de entrevistas de trabajo.

Fundación ONCE es la principal entidad social española que trabaja para la plena inclusión de las personas con discapacidad con el desarrollo de iniciativas y programas en los campos del empleo, la formación, así como la accesibilidad y el diseño para todos con el fin de impulsar entornos, productos y servicios globalmente accesibles.

Así, Fundación ONCE puso en marcha la organización Inserta Empleo, que es la entidad de recursos humanos experta en la atención a las personas con discapacidad y que centra su actividad en mejorar su formación y conseguir su inclusión en el mercado laboral.

Cuenta con una experiencia de más de 25 años y un equipo de expertos en orientación e intermediación, repartidos por sus 53 oficinas en toda España. Ayuda a las personas con discapacidad a encontrar empleo, las forma si fuera necesario, y ofrece a las empresas los mejores candidatos y candidatas para los puestos que necesitan cubrir. Todo ello sin coste alguno.

La actividad de Inserta Empleo se enmarca en los programas estatales FSE+ de 'Empleo Juvenil' (CCI 2021ES05SFPR001) y de 'Inclusión Social, garantía infantil y lucha contra la pobreza' (2021ES05SFPR003) y en el programa 'FSE+ Comunidad Autónoma de Canarias', (CCI2021ES05SFPR009), que está desarrollando Fundación ONCE a través de Inserta Empleo, con la cofinanciación de la Unión Europea para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad.