El Instituto Municipal de Deportes de Sevilla insta a Hereda Baloncesto a retirar su material del pabellón de San Pablo

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha instado al Grupo Hereda Baloncesto que retire sus materiales del pabellón de San Pablo. El Grupo Hereda Baloncesto informó al IMD que acudiría el pasado 20 de agosto a retirarlos, sin que "aún se haya producido la recogida de ningún elemento".

Así lo ha expuesto el Consistorio en una nota, en la que ha señalado que el IMD continúa a la espera de que el Grupo Hereda Baloncesto retire los materiales que tiene en el pabellón de San Pablo, entre los que se encuentran: las canastas, túnel de vestuarios, máquinas de musculación, mobiliario y material informático, entre otros.

El pasado 15 de agosto, el club contactó con la dirección del IMD para informar de que el 20 de agosto acudiría a la Instalación junto con un Notario para dar fe de los materiales a retirar. Tras recibir confirmación por parte del IMD de que el personal de la instalación les facilitaría el acceso, tanto personal como de vehículos para proceder a la retirada, "nadie del Grupo Hereda Baloncesto acudió a San Pablo ese día".

Desde entonces, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) ha mantenido una comunicación abierta con el Grupo Hereda Baloncesto, instándole a retirar cuanto antes los materiales que aún permanecen en el pabellón. "La instalación, que incluye tanto la zona deportiva como las oficinas y espacios auxiliares, debe quedar libre para su uso por parte de otras entidades y del propio IMD", ha subrayado el Ayuntamiento.

Según ha informado el Consistorio, el Grupo Hereda Baloncesto "no ha vuelto a personarse en el pabellón de San Pablo hasta el lunes 15 de septiembre, cuando un trabajador de la entidad acudió por la mañana para realizar una inspección visual del material pendiente de retirada. Según indicó en ese momento, regresaría a lo largo del día para proceder a su recogida, algo que finalmente no ocurrió".

Finalmente, la entidad ha acudido nuevamente a las instalaciones el martes 16, coincidiendo con el inicio del Campeonato Mundial Militar de Esgrima, que se celebra hasta este viernes, acompañada de una empresa externa encargada de valorar y gestionar la retirada del material. "Aunque finalmente han vuelto a marcharse de la instalación sin recoger ningún material", ya que en palabras de la propia empresa de transportes: "sólo vengo a hacer un presupuesto".

Ante el inicio de la nueva temporada deportiva, el IMD ha reiterado al Grupo Hereda Baloncesto la necesidad de retirar de forma "urgente" todo el material que aún mantiene almacenado en las instalaciones del pabellón de San Pablo. Desde el organismo municipal advierten de que la instalación "no puede seguir hipotecada por material inmovilizado" y subrayan que, dado el momento del año y la reactivación de la actividad deportiva, "es imprescindible que la retirada se coordine con el IMD".