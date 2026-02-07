Una intensa tormenta anega varias zonas de Lora del Río (Sevilla) en la tarde del sábado

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, acompañado por los concejales José Manuel Arancón y Juan Antonio Mayor. - AYUNTAMIENTO DE LORA DEL RÍO

LORA DEL RÍO (SEVILLA), 7 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lora del Río (Sevilla), Antonio Enamorado, acompañado por los concejales José Manuel Arancón y Juan Antonio Mayor, ha ofrecido una rueda de prensa en la tarde del sábado, 7 de febrero, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para informar sobre la situación de la crecida del río Guadalquivir a su paso por el municipio.

Según el regidor loreño, "a primera hora de la tarde, una intensa tormenta, que ha dejado más de 40 litros por metro cuadrado en apenas 25 minutos, ha provocado que el agua comenzara a subir por la red de saneamiento, anegando diversas zonas del municipio, como la Alameda del Río, la avenida del Castillo, Daoiz y Velarde y la zona de El Calerín, lo que ha motivado el desalojo total de esta última", según ha reflejado una nota remitida por el Consistorio local.

"Durante la mañana observamos que el río estaba creciendo, pero parecía estabilizarse. Sin embargo, por la tarde se ha producido un crecimiento exponencial. La fuerte tormenta asociada a la borrasca Marta ha descargado sobre Lora del Río y toda la cuenca, provocando que la red de saneamiento no haya podido absorber tal cantidad de agua y ocasionando la anegación de varias calles", ha señalado Enamorado.

"El río presenta en estos momentos un caudal muy elevado, posiblemente sin precedentes, con una cota de 34,60 metros sobre el nivel del mar y un caudal superior a los 3.200 metros cúbicos por segundo", ha explicado el alcalde, al tiempo que ha afirmado que "gracias tanto al muro de defensa como al tanque de tormentas habilitado, estamos impidiendo que el agua del río entre en nuestras calles".

No obstante, el arroyo Churre, según el primer edil, ha provocado el desalojo de la zona de El Calerín, "ya que el agua ha entrado por la parte no hormigonada del muro, una actuación que volveremos a reivindicar ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que se complete, dado que el cauce del arroyo discurre pared con pared con viviendas y establecimientos de la zona".

En cuanto al tanque de tormentas, Enamorado ha asegurado que "se está desaguando a un ritmo de 3.000 metros cúbicos por hora mediante varias bombas de gran caudal y otras de menor capacidad, situándose actualmente en una cota de 31,25", y ha agregado que "debemos tener en cuenta que, si se alcanza la cota 32, comenzaría a entrar agua en las zonas más bajas de la localidad, por lo que es fundamental acelerar el ritmo de achique para evitar llegar a ese nivel. Todos nuestros esfuerzos se centran en impedirlo".

"Queremos seguir actuando con antelación --indicó Antonio Enamorado-- y para ello estamos monitorizando de forma constante la evolución tanto del río como del arroyo Churre, así como el volumen de agua que entra en el tanque de tormentas", ha dicho, al tiempo que ha apostillado que "si detectamos que entra más agua de la que sale y que comienza a acceder a la red de saneamiento, tendríamos que activar la Fase 2 del Plan Territorial de Emergencias de Lora del Río, lo que conllevaría la intervención de otras administraciones y de la Unidad Militar de Emergencias".

En suma, el regidor loreño ha finalizado declarando que "el principal objetivo es salvaguardar la seguridad de nuestros vecinos y evitar en todo momento que el agua entre en las viviendas y en las calles de Lora del Río. Seguiremos trabajando sin descanso para lograrlo; toda aportación, colaboración y ayuda es más que bienvenida en estos momentos".