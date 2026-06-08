Un interno intenta provocar un incendio en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla y obliga a evacuar a doce pacientes

Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. - CSIF PRISIONES SEVILLA

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ha intentado provocar un incendio en el centro durante la madrugada de este lunes, un incidente que ha obligado a evacuar a doce internos de la zona afectada como medida preventiva.

Según han informado fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior a Europa Press, los hechos ocurrieron en torno a las 2,00 horas, cuando un interno del módulo 4 trató de prender fuego a su celda.

Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado en un comunicado que fue necesario evacuar a los internos de la galería donde se encontraba la celda afectada, así como de la planta inmediatamente superior. En total, alrededor de 30 internos fueron trasladados temporalmente a las zonas comunes de comedor y patio mientras se controlaba la situación.

El incidente provocó varios episodios de ansiedad entre los internos y dos de ellos tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. En la intervención participaron, además del personal de vigilancia y los profesionales sanitarios del propio hospital, efectivos del 112, de la Policía Nacional y de los Bomberos.

El sindicato ha destacado la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios implicados, quienes, a su juicio, respondieron con "responsabilidad y exponiendo seriamente su integridad fisica" para evitar importantes daños materiales y personales.

Asimismo, CSIF ha denunciado la "falta" de elaboración de planes estratégicos específicos para este tipo de emergencias, como la realización periódica de simulacros de evacuación o la actualización de la formación en prevención y actuación ante incendios y otros incidentes graves. En este sentido, ha reclamado la cobertura de las plantillas de los centros penitenciarios, una "formación continua adecuada y una dotación suficiente y actualizada de medios materiales".