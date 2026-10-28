Interrumpida la circulación ferroviaria de cercanías en Sevilla tras descarrilar un tren de mantenimiento

Sigue en directo la última hora del accidente de tren en Urda (Toledo)

Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla
Archivo - Viajeros en la estación de Santa Justa de Sevilla - María José López - Europa Press - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: miércoles, 28 octubre 2026 22:12
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SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación en la línea C4 en el núcleo de cercanías de Sevilla se encuentra interrumpida en la noche de este miércoles, 28 de octubre, tras la salida de ejes de un tren de trabajos de mantenimiento en La Negrilla.

Así lo ha trasladado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press.

Por el momento, los profesionales trabajan para solventar esta incidencia "a la mayor brevedad posible".

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