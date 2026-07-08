Interrumpida la circulación de trenes entre Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes por un incendio próximo

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SEVILLA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre los municipios sevillanos de Aznalcázar-Pilas y Carrión de los Céspedes permanece interrumpida desde aproximadamente las 14,45 horas por un incendio próximo a la infraestructura.

Según ha informado el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en un mensaje publicado a las 14,44 horas a través de sus redes sociales, de este modo, se encuentra suspendido el citado tramo de la línea Sevilla-Huelva.

A este respecto, la circulación ferroviaria continúa suspendida entre las citadas localidades hispalenses hasta la resolución de dicha emergencia.