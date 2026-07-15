La Intervención avisa de 35 millones en subvenciones sin justificar y Ayuntamiento de Sevilla garantiza más control

El delegado de Hacienda, Juan Bueno, durante una atención a medios en la casa consistorial. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Intervención ha avisado al Ayuntamiento de Sevilla en su informe de control interno del ejercicio 2025 de 35 millones de euros en subvenciones otorgadas que no se han justificado, ante lo que el ejecutivo local ha anunciado que incrementarán los controles y que "en ningún caso" tendrá que devolverse ese dinero.

Según ha detallado el delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una atención a medios, esta cifra sin justificar se debe en su mayoría a los procedimientos "largos y tediosos" que tienen que realizar, y aquellas que no se ha justificado en tiempo y forma por la entidad que se ha subvencionado, responsable de devolver dicha cuantía, aunque representan el menor de los casos según el delegado.

En cuanto a las subvenciones recibidas, el informe advierte que hay que devolver 3 millones de euros a otras instituciones, una cifra que Bueno ha afirmado "no les gusta", pero que representan el 8 por ciento de los 35 millones recibidos en el último ejercicio.

Por otro lado, la intervención no ha criticado ningún asunto en materia de contratos, y ha hecho 169 observaciones a los 28.454 expedientes tramitados por el Consistorio, dato que ha destacado el delegado, al representar "tan solo un 0,65 por ciento".

El informe, que será presentado en el Pleno Ordinario de mañana, también habla de la "carencia de medios" de la Intervención General y ante lo que el Gobierno Local ha nombrado recientemente puestos reservados a personal funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, dentro en el concurso ordinario convocado para los años 2025 y 2026 mediante la Resolución de la Dirección General de la Función Pública.

A lo largo del año, la gestión económica ha estado marcada por una clara dualidad. La confirmación de una situación macroeconómica favorable en materia de estabilidad, sostenibilidad y el paso a un periodo medio de pago de 58,1 días en junio de 2023 a 23,9 en junio de este año, logrando cumplir la normativa.

Asimismo, Juan Bueno ha anunciado que el Ayuntamiento realizará un "novedoso" Plan de Acción de Control Financiero, organizado en cuatro ejes estratégicos que abordan la coordinación de plazos presupuestarios, la gestión de fondos externos, la ejecución de auditorías y la modernización de los sistemas de información con el objetivo de mejorar el control financiero y la gestión.