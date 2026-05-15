Intervenidos miles de artículos falsos en una operación en el Casco Histórico y Triana en Sevilla contra el 'top manta'

Artículos intervenidos en una operación de la Policía Local de Sevilla - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local de Sevilla ha intervenido "miles de prendas" en una operación llamada 'Operación Arcoíris' en la zona del Casco Histórico y Triana contra el 'top manta' y la venta de falsificaciones, interviniendo ropa deportiva y bolsos, entre otros.

Según ha destacado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, la operación se ha saldado con once intervenciones y dos imputados no detenidos. A estos últimos se les instruirán diligencias por presuntos delitos contra la propiedad intelectual.

El operativo, de esta forma, se ha desplegado en "las principales zonas turísticas" con el objetivo de evitar la venta ambulante y "el daño que ocasiona a vecinos y comerciantes". Se enmarca en la lucha "contra las mafias y el perjuicio económico a las empresas propietarias de las marcas y a las tiendas que comercializan los artículos verdaderos".