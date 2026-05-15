Moreno avisa de que "no hay nada ganado": Las encuestas internas todavía no dan "mayoría suficiente"

El presidente del PP-A y candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno interviene en su último acto en Sevilla en unos de los barrios más populares de la capital Hispalense. A 15 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía ( - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha advertido este viernes de que "no hay nada ganado" y que las encuestas internas del partido (tracking) que se están haciendo a diario, "lamentablemente", arrojan que "todavía no tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad y con independencia, para mantener un proyecto político de convivencia como el que hemos realizado a lo largo de estos siete años y cuatro meses".

En un acto en el último día de la campaña electoral por el 17M, en el barrio de Sevilla Este de la capital, Moreno ha señalado que esas encuestas internas "nos dicen muy claro que hay una mayoría de ciudadanos que nos prefieren como gobierno", lo que "nos alegra y anima", pero también arrojan que "todavía no tenemos una mayoría suficiente para gobernar con libertad y con independencia".

Ha pedido en estas últimas horas de la campaña dar al PP-A esa mayoría suficiente para "no romper este marco que tenemos de convivencia, distinto al resto de España": "Aquí no hay ruido, ni voces, ni bronca porque hemos conseguido hacer que la política también funcione para unir a los andaluces, no para dividirlos".

Ha apelado a esos andaluces indecisos aún: "Les pido que reflexionen, que piensen en su futuro, que piensen dentro de la oferta electoral que hay, quién puede representar mejor sus intereses".

"Y creo humildemente que, por experiencia, por determinación, por serenidad, por capacidad de los equipos que hemos ido formando estos años, estamos perfectamente preparados para no decepcionarles", ha añadido.

"Les pido que nos presten una vez más su voto para tener una mayoría de estabilidad, de convivencia y de seguridad", según Moreno, que ha advertido sobre los "retos muy difíciles" que se avecinan en los próximos cuatro años, con un "mundo que está cargado de incertidumbres".

Ha señalado que, "frente a esas incertidumbres, necesitamos un gobierno fuerte", que esté a "la altura de las circunstancias" y que esté "preparado para dar respuesta pase lo que pase en Andalucía y en España".

También un "gobierno fuerte", según ha dicho, para "plantarle cara" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en ese "permanente y constante maltrato a Andalucía", y ha advertido de que el día 18 de mayo "se inicia otro nuevo proceso de privilegio hacia los separatistas catalanes para seguir aguantando en la Moncloa".



