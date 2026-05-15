Montero se compromete a "reforzar la financiación" y a integrar más las escuelas infantiles en el sistema público

Reunión de la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, con representantes del sector de escuelas infantiles. - PSOE-A

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha comprometido a "garantizar más financiación para las escuelas infantiles" en su objetivo de abordar la reforma de esta enseñanza "para la incorporación real de este ciclo educativo dentro de todos los parámetros que ya tiene la educación pública" en Andalucía.

En un encuentro en la sede regional socialista con representantes de las escuelas infantiles andaluzas del que ha informado el PSOE-A en una nota, María Jesús Montero ha considerado "fundamental" que la etapa de Infantil de cero a tres años "se integre con todos los derechos dentro del itinerario formativo de nuestros niños y niñas".

La candidata y dirigente socialista ha señalado que la comunidad cuenta con un "modelo particular de adhesión de las escuelas infantiles", y ha defendido que deben "tener una financiación suficiente para permitir incorporar criterios de calidad imprescindibles" en la formación.

Para María Jesús Montero, este avance "no puede ser a costa de estas cooperativas, micropymes y autónomos" debido a un precio-plaza que "es irrisorio en Andalucía por decisión de Moreno Bonilla y el PP en la Junta", de tal manera que el sostenimiento de la educación Infantil recaiga "en el patrimonio" y hasta "en la salud" del personal de estas entidades, según ha abundado.

En este marco, la candidata socialista ha reivindicado una nueva financiación para las escuelas infantiles que "dignifique las condiciones de trabajo de sus empleados y garantice la máxima calidad educativa a niños y niñas, con integración real en el sistema andaluz de enseñanza".