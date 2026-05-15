PSOE Huelva afirma que "otro gobierno es posible" y llama al "voto útil" de izquierda por los servicios públicos

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, en el acto de cierre de campaña de los socialistas en la provincia onubense. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y candidata número uno por Huelva al Parlamento andaluz, María Márquez, ha cerrado este viernes la campaña electoral de su formación en la provincia acompañada por la secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, y el secretario general de la formación en la capital, Enrique Gaviño, donde los socialistas han pedido a la ciudadanía "un último esfuerzo" de cara a la jornada electoral del 17 de mayo y ha llamado al "voto útil" de la izquierda por los servicios públicos porque "otro gobierno es posible".

Así lo han manifestado los socialistas onubenses, que este viernes han realizado una acción poco habitual en las campañas electorales con el desplazamiento de varios miembros de la lista a diferentes puntos de la provincia ofreciendo declaraciones a la misma hora en centros sanitarios y hospitalarios y haciendo campaña.

De este modo, María Márquez, que ha estado en las Urgencias de lo que fue el antiguo hospital Manuel Lois de la capital onubense, ha destacado el mensaje principal de los socialistas durante la campaña sobre la "defensa" de los servicios públicos frente "a un PP que empezó la campaña sin campaña y sin ganas" y que "en la recta final" y, "tras perder Juanma Moreno un debate en televisión, se dio cuenta de que estábamos en campaña y de ahí en adelante lo que nos ha ofrecido a los andaluces ha sido una canción y fotos con una vaca".

La socialista ha explicado que "la situación es tan complicada y tan dramática" con respecto a "los servicios públicos" y, concretamente, "en el ámbito sanitario", que han querido organizar una acción conjunta "en distintos puntos de la provincia para pedirle a la ciudadanía de Huelva un último esfuerzo, su confianza y su voto", para que el domingo "seamos capaces de cambiar la situación de la sanidad pública en la provincia de Huelva".

"Andalucía entera, Huelva entera se ha enterado de cuál es el programa del PSOE, con qué nos comprometemos los socialistas con los onubenses y con los andaluces. La defensa de los servicios públicos, especialmente la defensa de la sanidad pública. No hay un solo día donde no hayamos hablado de sanidad pública, de educación, de derechos para los ciudadanos, de vivienda con propuestas concretas encima de la mesa, de mayores, de feminismo, de derechos de las personas LGTBI. La gente sabe claramente qué defiende el Partido Socialista", ha dicho.

Márquez ha añadido que "en esta campaña ha quedado claro que hay dos modelos, dos maneras de hacer las cosas, incluso dos maneras de entender la política". "Y lamentablemente son muchos los problemas que tenemos los andaluces en estos momentos encima de la mesa, como para que los servidores públicos, a los que se nos paga un sueldo para defender los intereses de la ciudadanía, nos pongamos a posturear una canción y fotos con vaca. Ese es el resumen de la campaña de Moreno", ha dicho.

La socialista ha indicado que el Manuel Lois es un punto de urgencias "que además tiene que sostener en la época de Navidad y de vacaciones de verano la asistencia sanitaria de la mayor parte de la población de la ciudad porque deciden cerrarnos los centros de salud y los puntos de urgencia".

"También cuando la gente se va a las seis de la mañana a la puerta del centro de salud a hacer cola porque no le dan cita en 15 o 20 días y terminan viniendo aquí. Y las urgencias terminan colapsándose. La situación de la provincia de Huelva es la peor de toda Andalucía y los onubenses somos los que sufrimos la peor sanidad de toda Andalucía. Solo en el Juan Ramón Jiménez hay 50.000 pruebas diagnósticas pendientes", ha remarcado.

"LA PAPELETA DEL PSOE ES LA DE LA SANIDAD"

Por todo ello, Márquez ha afirmado que "somos mayoría los que defendemos la sanidad pública" y que "si esa mayoría del cabreo, de la indignación, de las hojas de reclamaciones en los centros de salud, de los telefonazos que hemos pegado desahogándonos con familiares indignados por cómo estaba la situación sanitaria, de las veces que hemos llorado, que nos hemos sentido impotentes, si toda esa emoción todas esas quejas, si se suman en una papeleta, somos capaces de cambiar el gobierno de la Junta de Andalucía el domingo".

"Y estamos convencidos de que eso es posible, porque somos más y porque sabemos que la mayoría social de esta provincia defiende la sanidad pública. Y la papeleta de la sanidad pública es la papeleta del Partido Socialista", ha concluido.

Por su parte, Limón ha afirmado que la candidata y "futura presidenta al Gobierno de la Junta de Andalucía", María Jesús Montero, es "la única alternativa que ha puesto encima de la mesa la posibilidad de un gobierno sólido, estable y que defienda los servicios públicos", así como ha apuntado que "solamente tenemos dos modelos, el modelo privatizado de la derecha o el modelo de la defensa de los servicios públicos que es el del Partido Socialista".

Finalmente, ha agradecido a los socialistas onubenses y a María Márquez su trabajo durante la campaña y ha recordado que por Huelva durante estas últimas semanas han pasado el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, o la senadora y expresidenta de la Junta, Susana Díaz.

Asimismo, ha hecho "un llamamiento al voto de izquierda" porque "en una provincia tan pequeña como Huelva, los restos pueden decidir el conseguir un gobierno progresista y de izquierda que solucione los problemas a la ciudadanía, que escuche a los vecinos y, sobre todo, que atienda las necesidades y las demandas ciudadanas".

ACCIÓN POR LA PROVINCIA

Por otro lado, la candidata número cinco por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Susana Rivas, ha criticado desde el Hospital de Riotinto "todos los recortes y privatización que está llevando a cabo Juanma Moreno" y ha incidido en que allí "se han cerrado unidades, se han eliminado especialidades" y que "un hospital que ha sido el baluarte de toda la comarca, se está quedando en nada y que los profesionales sanitarios son los que lo están teniendo que sostener, exhaustos, para intentar que los pacientes reciban la calidad sanitaria que merecen".

Por su parte, el candidato número cuatro por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Francisco Baluffo, se ha desplazado hasta Aracena, para critica la gestión con el edificio que iba a albergar el Chare de la Sierra, que lo ha calificado como "uno de los monumentos más grandes a la incompetencia y a la dejadez de Juanma Moreno y del Partido Popular", ya que "lleva ocho años abandonado a su suerte después de casi ocho millones de euros invertidos de dinero público" y ha asegurado que "cuando María Jesús Montero sea la presidenta de la Junta de Andalucía", esta infraestructura será "una realidad".

Por otro lado, el candidato número dos por el PSOE de Huelva al Parlamento andaluz, Mario Jiménez, se ha trasladado hasta el Chare de la Costa Occidental, en Lepe, que ha señalado como "el monumento al desastre sanitario de la provincia de Huelva". "Un hospital cerrado, a pesar de que está terminado, a pesar de que se le hizo la dotación, pero se llevó al hospital militar de Sevilla"