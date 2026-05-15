Cornejo (PSOE) cierra campaña en Cádiz apelando al "voto decisivo" para "cambiar a un gobierno de progreso"

El candidato del PSOE por la provincia, Juan Cornejo, en Medina. - PSOE

MEDINA SIDONIA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El candidato número uno del PSOE por la provincia de Cádiz en las elecciones autonómicas de este domingo, Juan Cornejo, ha cerrado la campaña en Medina Sidonia apelando al "voto decisivo" para "cambiar a un gobierno de progreso en Andalucía", porque "no se trata solo de votar, se trata de que ningún voto se pierda porque en cada provincia, ese último diputado puede ser el que abra la puerta a un gobierno que proteja a la gente o el que permita que continúen los recortes y privatizaciones de los servicios públicos".

Cornejo ha relazado un balance de una campaña electoral de las andaluzas "marcada por la movilización a pie de calle y la ofensiva programática". Asimismo, ha subrayado que la movilización del electorado de izquierdas en las próximas horas "será la llave para transformar el panorama político andaluz" y ha centrado su mensaje final en una llamada directa a la "responsabilidad del votante progresista".

El dirigente socialista ha destacado una campaña de propuestas "frente a la ausencia del PP" y ha agradecido a las 54 agrupaciones del PSOE en los 45 municipios de la provincia de Cádiz el apoyo y su trabajo mostrándose "profundamente orgulloso del despliegue realizado frente a un PP centrado en desmotivar al voto progresista".

"Hemos puesto el foco en lo esencial, como es la sanidad pública, acceso a la vivienda, Formación Profesional y atención a la dependencia", ha dicho para contrastar modelos que, a su juicio, "los debates electorales han sido el punto de inflexión donde se han visualizado las dos únicas alternativas: el modelo de las privatizaciones sistemáticas o el de la defensa ultranza de lo público".

Finalmente, Cornejo, "con el pulso en la calle", ha realizado un "balance positivo" en cuanto a número de actos, asistentes y repartos de material informativo, asegurando que "la cercanía con la ciudadanía es el mejor arma del PSOE para darle la vuelta a las encuestas y sorprender el 17 de mayo".