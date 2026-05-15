Montero no apoyaría a Moreno si él roza la absoluta el 17M para alejar al PP de Vox: "Sus políticas son indistinguibles"

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (i), en un acto público. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Andalucía, España). (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha venido a trasladar este viernes la idea de que no contempla prestar algún tipo de apoyo parlamentario al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, si éste no lograra revalidar en las elecciones de este domingo la mayoría absoluta que conquistó en 2022 pero se quedara cerca de la misma.

"Las políticas de PP y Vox son indistinguibles", ha señalado la candidata socialista en declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, a unas horas del cierre de campaña de las elecciones andaluzas, y en respuesta a la pregunta de si el PSOE-A se plantearía darle al PP-A de Moreno un apoyo parlamentario si dicha formación se quedara a pocos escaños de la mayoría absoluta, para evitar que el líder 'popular' tuviera que buscar un pacto de gobierno con Vox.

"No", ha respondido Montero antes de agregar que para ella son "indistinguibles las políticas que practica el PP de las que practica Vox", y que "gran parte de los acuerdos" que ambos partidos han suscrito en algunas comunidades autónomas "se están haciendo ya" en Andalucía "sin necesidad" de que Vox forme parte del Gobierno.

También ha sostenido que Moreno "representa el mismo proyecto político" que su compañera de partido, la presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si bien ella representa "una imagen más agresiva" y el presidente andaluz "otra más blanda, pero en definitiva" aplican "las mismas políticas" de "privatización" y de "no creer en lo público", según ha aseverado.

En esa línea, la candidata socialista ha señalado que ella representa "un proyecto distinto, alternativo de una sociedad que hace de lo público su colchón de seguridad, y que permite la igualdad de oportunidades, los avances de las mujeres y que los jóvenes tengan horizontes".

"Representamos dos modelos de sociedad", por lo que lo que van a hacer los socialistas en estas elecciones es "ganar para darle esa seguridad a la gente", ha continuado María Jesús Montero, quien se ha declarado "muy satisfecha" con la campaña que ha desarrollado el PSOE-A y con la que ha "transmitido con claridad lo que nos jugamos el próximo domingo".

En esa línea, Montero ha aseverado que "hasta que las urnas no se llenen no sabremos cuál es la voluntad" de los ciudadanos, si bien ella está convencida, según ha agregado, de que "el pueblo andaluz no se resigna a la privatización de su sanidad, a tener que pagar una educación para sus hijos, o a no poder recibir la ayuda a la dependencia porque llega demasiado tarde".

La candidata socialista ha insistido así en la idea de que las elecciones de este domingo son "un referéndum por la sanidad pública", y el PSOE-A sale a ellas "a ganar y a intentar que su programa se desarrolle en la mayor dimensión posible", con la "convicción de que los ciudadanos" les "darán su confianza porque somos mayoría", según ha proclamado.

