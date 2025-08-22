Intervienen en Écija (Sevilla) un alijo de 200 kilos de picadura de tabaco ilegal valorado en 30.000 euros

ÉCIJA, (SEVILLA), 22 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional junto con funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria han intervenido de manera conjunta más de 200 kilos de hoja y picadura de tabaco ilegal en el interior de un vehículo valorados en más de 30.000 euros. Esta actuación ha tenido lugar en la localidad sevillana de Écija bajo el marco de la 'Operación Vega', y ha supuesto la detención de dos personas.

Según han trasladado los investigadores en una nota, la operación comenzó el pasado mes de julio, cuando los agentes tuvieron conocimiento de que un domicilio deshabitado ubicado en la localidad astigitana podría estar siendo utilizado para el empaquetado de picadura de tabaco ilegal y su posterior venta al por mayor.

Las diversas gestiones llevadas a cabo por los agentes permitieron, por un lado, verificar la información y, por otro, el "total" esclarecimiento de los hechos. Esto se ha debido a que, durante la investigación, sorprendieron a una persona mientras viajaba en un vehículo que transportaba los 200 kilogramos de picadura de tabaco envasada y empaquetada para su venta.

Esta cantidad "hubiera alcanzado en el mercado ilícito un total de más de 30.000 euros", han explicado los investigadores. Tras estos hechos, y al no disponer el conductor de la documentación que acredita la procedencia legal de la picadura, se ha procedido a su detención e incautación de la mercancía ilícita.

Finalmente, los agentes han detenido conjuntamente a un vecino de la localidad sevillana que también estaba siendo investigado por estos hechos, pasando ambos detenidos a disposición de la autoridad judicial.