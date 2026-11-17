El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informa del nuevo proyecto industrial de Ryanair en Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha remarcado que la inversión de 500 millones de euros de Ryanair en la ciudad supera a la correspondiente a la planta de ensamblaje del Airbus A400M, que supuso una inversión inicial superior a 340 millones de euros, o, en el ámbito inmobiliario, al desarrollo de Palmas Altas Sur, promovido por Metrovacesa, que contempla una inversión superior a 400 millones de euros. Por su parte, la nueva fábrica de Cruzcampo representó una inversión de aproximadamente 320 millones.

Por ello, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha indicado que "constituye una de las mayores inversiones empresariales individuales anunciadas en la ciudad de Sevilla durante los últimos 50 años y, probablemente, la mayor inversión industrial de este periodo en términos nominales".

Al hilo, ha expresado que debe "favorecer la participación de las empresas sevillanas en las obras y en la futura actividad industrial, así como la creación de empleo de calidad para los ciudadanos de Sevilla".

"Ryanair se sitúa, por tanto, entre las mayores operaciones empresariales de la historia reciente de Sevilla, reforzando su posición como destino de grandes inversiones industriales internacionales y contribuyendo a la creación de empleo cualificado y al desarrollo económico de la ciudad", ha señalado Sanz.

El regidor ha subrayado que la Gerencia de Urbanismo de la ciudad ha trabajado para conceder la licencia de obras "en tan solo 56 días naturales", según un comunicado del Gobierno local.

Por otra parte, el primer edil ha indicado que "el sistema de bonificaciones fiscales de Sevilla para empresas inversoras que generen empleo, ha sido fundamental. En total estas alcanzarán los 9,57 millones de euros en diez años".

"La oficina Sevilla Open for Business ha desempeñado un papel fundamental de acompañamiento y coordinación, manteniendo una interlocución continuada con Ryanair y las administraciones implicadas. Se han celebrado un total de 41 reuniones: 17 reuniones periódicas de seguimiento del proyecto y 24 para otros temas (presenciales y on line)", ha detallado el alcalde.