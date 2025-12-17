Investigada una persona por presunta estafa en los viajes de estudio de varios centros educativos en Sevilla

Agentes de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha procedido este miércoles a la investigación de una persona como presunto autor de un delito de estafa continuado tras su presunta implicación en la estafa a distintos centros educativos ubicados en la Sierra Norte de Sevilla.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, la investigación se ha iniciado tras las denuncias interpuestas por los padres de algunos alumnos sobre el abono de un viaje de estudios contratado el cual no llegó a realizarse por parte del organizador.

A raíz de estos hechos, la Guardia Civil en el marco de la operación Clamero, ha constatado como una treintena de familias habían contratado a través del investigado un viaje de estudios a Inglaterra abonando la cantidad de 950 euros en cada caso, en concepto de traslado y resto de actividades a realizar durante el viaje.

El Instituto Armado ha indicado que, una vez el autor de los hechos había recibido los pagos por parte de los perjudicados, 25.650 euros, procedió pocos días antes del viaje a su cancelación alegando distintos motivos comprometiéndose a la devolución de las cantidades abonadas, las cuales tras varios meses y diversas excusas no fueron devueltas.

Como consecuencia de estos hechos, la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río (Sevilla) ha finalizado la investigación siendo puestas las diligencias a disposición de la Autoridad judicial competente por un presunto delito continuado de estafa.