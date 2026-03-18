Investigadas cuatro personas por robo de perfumes destinados a la venta en aviones en el aeropuerto de Sevilla

Agente de la Guardia Civil en el Aeropuerto de Sevilla - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha abierto investigación a cuatro personas por la sustracción de perfumes y cosméticos destinados a la venta a bordo en aviones en el aeropuerto de Sevilla.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la investigación se inició a raíz de las denuncias interpuestas por personal de operativa y tripulación, quienes detectaron la desaparición sistemática de productos de perfumería y maquillaje de marcas internacionales de prestigio mientras las aeronaves se encontraban en los hangares de mantenimiento.

Durante las investigaciones, desarrollada por la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (Udaiff) del aeropuerto , se localizaron diversos perfiles en una conocida plataforma de compraventa entre particulares donde se ofertaban artículos nuevos a precios significativamente inferiores a los de mercado.

El análisis técnico de las publicaciones permitió verificar que se trataban de los mismos lotes exclusivos destinados a la comercialización a bordo. La investigación determinó que, entre agosto de 2024 y julio de 2025, se habrían realizado más de un centenar de transacciones ilícitas, alcanzando un beneficio económico superior a los 3.700 euros.

La fuerza actuante procedió a un exhaustivo cotejo entre los registros de reposición de la empresa suministradora y las ventas reales registradas durante los vuelos.

Dicho análisis reveló irregularidades recurrentes, confirmando que las reposiciones solicitadas eran superiores a las ventas declaradas, lo que evidenciaba la sustracción física de la mercancía durante las fases de mantenimiento en el recinto aeroportuario.

Finalmente, tras la confirmación por parte de la empresa proveedora de que los perfumes y productos cosméticos publicitados correspondían a referencias de distribución exclusiva para aerolíneas, se ha procedido a la investigación de cuatro personas.

El resultado de las actuaciones ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, mientras se mantienen abiertas las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos.