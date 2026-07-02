Investigadores de Universidad de Sevilla apuntan a que el yacimiento de Torralba (Soria) no era un matadero de elefantes

Excavación de restos de elefante durante la campaña de 1962 - HERC/CENIEH

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo análisis exhaustivo de datos de archivos digitalizados de las excavaciones del yacimiento de Torralba (Soria) ha permitido descartar que se tratase de un matadero de elefantes, tal y como se creía hasta el momento. Torralba parece representar un complejo palimpsesto formado a través de múltiples procesos naturales y antropogénicos a lo largo del tiempo, donde los homínidos no desempeñaron un papel dominante, sino que la actividad humana parece haber sido, en el mejor de los casos, meramente oportunista.

Esta es la principal conclusión del trabajo realizado por los investigadores Laura Sánchez-Romero (Universidad de Sevilla) y Alfonso Benito-Calvo (Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, CENIEH), que se ha publicado en la revista Archaeological and Anthropological Sciences, infoma la US en una nota de prensa.

El estudio ha aportado nuevas perspectivas sobre los procesos que dieron forma a uno de los yacimientos arqueopaleontológicos más debatidos e influyentes del Pleistoceno Medio europeo. Al mismo tiempo, demuestra cómo las técnicas modernas de análisis espacial pueden transformar los archivos históricos de excavaciones antiguas en valiosos recursos científicos de primer orden.

Durante más de un siglo, Torralba ha sido fundamental en los debates sobre el comportamiento humano primitivo. En la década de 1960, tras el descubrimiento de numerosos restos de elefantes junto con herramientas de piedra, los arqueólogos interpretaron partes del yacimiento como evidencia de la caza y el desmembramiento de estos grandes mamíferos por parte de grupos humanos, una interpretación que posteriormente generó un considerable debate. Sin embargo, el nuevo análisis sugiere que la historia de formación del yacimiento fue mucho más compleja de lo que se creía originalmente.

El nuevo estudio ha reconstruido la ubicación espacial de más de 4000 restos registrados, incluyendo 1541 huesos, 428 artefactos líticos y 1678 piedras, utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG) para la georreferenciación de los mapas y secciones, análisis de densidad, geoestadística y cálculos de patrones de orientación. A través de estos datos, se han podido evaluar minuciosamente los patrones de distribución y acumulación en el yacimiento.

Los resultados indican que el registro arqueológico de Torralba estuvo influenciado por una compleja combinación de procesos geológicos y deposicionales. La presencia de fallas, movimiento de sedimentos y perturbaciones postdeposicionales afectaron notablemente al depósito y, por tanto, condicionaron las interpretaciones posteriores sobre Torralba y su funcionalidad.

Las principales concentraciones de huesos, tradicionalmente usadas como argumento para respaldar interpretaciones sobre el comportamiento humano, presentan patrones espaciales distintos a los de las acumulaciones de piedra cercanas y podrían representar eventos deposicionales separados. Asimismo, los análisis de orientación revelaron patrones ordenados de huesos y piedras, lo que sugiere que los procesos naturales contribuyeron de forma decisiva a la disposición final de los materiales.

Las herramientas digitales en la Arqueología Para llegar a estas conclusiones, los autores del estudio han recuperado, digitalizado, georreferenciado y analizado documentación inédita generada durante las excavaciones dirigidas por F. Clark Howell entre 1961 y 1963. Estos documentos incluían mapas originales de distribución de huesos, fotografías en diapositivas, secciones estratigráficas, catálogos y notas de campo que habían permanecido prácticamente inaccesibles durante décadas.

El acceso a esta documentación fue posible gracias al director del Human Evolution Research Center (HERC) de la Universidad de California en Berkeley, el profesor Tim D. White, quien facilitó el acceso a todos los archivos y colaboró en el estudio, además de coordinar su repatriación a España. Actualmente, estos valiosos archivos se encuentran depositados en el CENIEH (Burgos).

Este trabajo demuestra cómo la documentación inédita, combinada con herramientas digitales modernas, puede proporcionar valiosos datos que permiten nuevas interpretaciones para estudiar yacimientos excavados hace décadas. La recuperación y digitalización de los registros de archivo permite retomar cuestiones de largo recorrido que han suscitado importantes debates científicos, proporcionando nuevos datos para evaluar la formación de los yacimientos y reevaluar las interpretaciones previas sobre el comportamiento humano primitivo.