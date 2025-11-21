Se investigan las causas de la caída de un aseo portátil desde una grúa en el puente del Centenario de Sevilla

Archivo - Vistas del puente del Centenario. Imagen de archivo. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad están investigando las causas de la caída de un aseo portátil este jueves desde una grua en el puente del Centenario.

Según han confirmado fuentes del 112, a las 17,23 horas recibían una llamada avisando de la presencia de un váter portatil en uno de los carriles sentido Huelva de la vía. No hay heridos ni daños materiales por el suceso. Hasta el lugar de los hechos se desplazó la Guardia Civil.

En el puente del Centenario se están realizando obras de sustitución de los tirantes. Los trabajos cuentan con un presupuesto vigente de 128,74 millones de euros.