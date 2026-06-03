Investigan en Sevilla la muerte de una bebé de 16 meses en Bormujos (Sevilla) por quemaduras graves

Agente de la Policía Nacional en una imagen de archivo - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras graves en su cuerpo, unos hechos que ocurrieron presuntamente mientras la pareja de su madre bañaba a la menor.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, misma vez que han concretado que la niña ha fallecido en el Hospital Virgen del Rocío, tras haber sido ingresada durante un par de meses.

En este sentido, la madre de la bebé, Andrea Burdalo, ha destacado en declaraciones a Canal Sur Noticias que mientras este hombre bañaba a su hija, escuchó un llanto y encontró a la bebé "achicharrada".

Por su parte, la abuela de la menor, Yolanda Jiménez, ha detallado que encontró a su hija en un estado alterado y "chillando", misma vez que ha reclamado "justicia" para su nieta, que "estaba empezando a vivir".

Según la información adelantada por este mismo medio, si bien el varón sostiene que fue un accidente, la familia mantiene que ha sido un hecho "intencionado".