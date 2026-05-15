El Irlandesas Loreto acoge "con satisfacción" el archivo de la querella y dice que actuó para "proteger" a Sandra Peña

Archivo - Pintadas en la fachada del Colegio Irlandesas Loreto. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Colegio Irlandesas Loreto de Sevilla ha "valorado con satisfacción" el sobreseimiento provisional de la querella interpuesta por la familia de Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó el pasado mes de octubre tras sufrir acoso escolar en el referido centro, contra la propia escuela y el director, la jefa de estudios y la tutora de la menor, misma vez que ha destacado que el juzgado "ha tenido en cuenta que el centro adoptó medidas concretas" para la "protección" de la menor y ha defendido que actuó "guiado por la voluntad de proteger a Sandra".

En un comunicado de prensa consultado por Europa Press y firmado por la presidenta de la entidad titular del colegio, la Fundación Educativa Mary Ward, Elena Cerdeiras, ha expresado su "satisfacción" por la decisión y ha destacado que "el juzgado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, entiende que el colegio no tiene responsabilidad penal alguna en su fallecimiento y que no hay relación de causalidad alguna entre su actuación y el trágico desenlace".

De esta forma, la Fundación ha reiterado que "desde el primer momento, el Colegio Irlandesas Loreto actuó guiado por la responsabilidad, la prudencia y la voluntad de proteger a Sandra, en coordinación con su entorno familiar y con los profesionales que intervinieron en su atención".

Además, ha considerado "muy relevante" que "tanto el Ministerio Fiscal como el Juzgado han tenido en cuenta que el centro adoptó medidas concretas para la protección de Sandra Peña, tras tener conocimiento de la situación".

Entre ellas, han enumerado la reorganización de los grupos de clases, la designación de personas de referencia en el centro, el contacto con la psicóloga que atendía a la alumna y otras actuaciones orientadas "a su acompañamiento y protección".

"Nada de lo ocurrido, sin embargo, atenúa el dolor por su pérdida, ni permite olvidar la conmoción que este hecho ha producido en el colegio, en la Fundación y en toda la comunidad educativa", ahonda dicho escrito.

Por otro lado, la Fundación Educativa Mary Ward ha expresado su "apoyo" a los profesionales del centro referidos en la causa y ha asegurado que "han vivido estos meses con enorme sufrimiento personal y profesional", misma vez que ha reconocido "su compromiso con el alumnado y su voluntad permanente de actuar conforme a los valores que inspiran el proyecto educativo de Mary Ward", entre ellos, la "protección, el bienestar y el acompañamiento del alumnado".

De nuevo, el conjunto ha trasladado su "cercanía, su respeto y su comprensión a la familia de Sandra Peña". "Su recuerdo permanecerá siempre presente en la comunidad educativa de Irlandesas Loreto, que seguirá afrontando este tiempo desde la responsabilidad, la prudencia y el compromiso con la verdad, la justicia y el cuidado de todo su alumnado", ha concluido.

En contexto, el juez de la plaza número siete del Juzgado de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla acordaba el sobreseimiento provisional de la querella, al considerar que "el colegio y sus responsables adoptaron medidas para combatir la situación de acoso, pero no les era exigible, de hecho nadie se lo esperaba, que controlaran a la menor en todo momento para evitar que se quitara la vida".

El suceso "ocurrió fuera del ámbito del colegio sin que el deber in vigilando de los educadores se extendiera al domicilio de la menor". "Faltaba la relación de causalidad entre lo que se afirman que fueron los actos omisivos inaceptables de la comunidad educativa y el suicidio de la niña", remarcaba.