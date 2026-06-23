Isabel Pantoja cancela su concierto en Icónica y el festival amenaza con una denuncia por estafa: "Está injustificado"

Archivo - Isabel Pantoja. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La organización del Icónica Santalucía Sevilla Fest ha amenazado este martes, 23 de junio, con emprender acciones legales, incluso la interposición de una denuncia por un delito de estafa, contra la cantante Isabel Pantoja tras anunciar la cancelación de su concierto de este sábado en la Plaza de España, una decisión que considera "unilateral e injustificada".

En un comunicado, los organizadores han expresado su "absoluta sorpresa" por el anuncio, que enmarcan en un "patrón" tras la decisión hace unos días de Il Divo de cancelar su participación en el concierto, en el que iba a acompañar a la intérprete sevillana.

Asimismo, ha lamentado que, igual que sucedió en este anterior caso, las comunicaciones a las que ha podido acceder el festival han sido trasladadas a través de medios de comunicación y redes sociales.

En este contexto, Icónica ha advertido de que "analizará la adopción de todo tipo de acciones legales incluida la interposición de denuncia por delito de estafa".

Además, ha señalado que ha cumplido "en todo momento" con los compromisos adquiridos en su relación contractual, incluidos los pagos con la emrpesa de representación de la arista y el coste de la devolución de las entradas tras la cancelación de Il Divo.

Es más, ha aclarado que ha contactado de forma directa con Isabel Pantoja para poder confirmar la realización de su espectáculo, ya que "todo está preparado y se han cumplido las obligaciones contractuales".