Israel Fernández actúa este domingo dentro del festival flamenco 'Duende' en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El cantaor toledano Israel Fernández ofrecerá este domingo, 2 de noviembre, un concierto, acompañado a la guitarra por Diego del Morao, en el Auditorio Riberas del Guadaíra a las 20,00 horas, dentro del festival flamenco 'Duende', fruto del acuerdo de colaboración entre la Delegación de Cultura de Alcalá de Guadaíra y la Diputación de Sevilla.

El delegado de Cultura del municipio, Christopher Rivas, ha explicado en una nota que "durante este mes de noviembre el flamenco ocupará un lugar destacado en el calendario de actividades de la delegación". En este contexto, ha destacado que, además del concierto de Israel Fernández, en los próximos días Alcalá acogerá otras propuestas como 'Yaleli', un espectáculo que une cante, guitarra y poesía para "poner en valor las raíces sefardíes, griegas, árabes y flamencas", así como la actuación de Argentina con su espectáculo 'Flamenco por Cantaora', entre otros.

A ello se sumará 'El payo, el guiri y el gitano', una comedia que reúne a un cantaor de Albacete, un guitarrista de Países Bajos y un bailaor de Sevilla. Según ha detallado Rivas, se trata de "una investigación artística y sociocultural impregnada de educación, convicciones y contradicciones".

En este sentido, el delegado ha destacado que con este conjunto de espectáculos "se consolida el compromiso municipal de seguir apostando por grandes obras y actuaciones para ofrecer a los vecinos de Alcalá la mejor programación". "Un catálogo amplio, variado y abierto para que la ciudad sea un referente de la cultura", ha concluido.