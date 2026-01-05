IU asegura que el alcalde de Sevilla "no ha movido un dedo" para evitar que Ayesa "abandone" la ciudad

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez, en una foto de archivo. - IU SEVILLA

SEVILLA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado este lunes su "profunda preocupación" ante el hecho de que Ayesa, una de las empresas tecnológicas "más relevantes vinculadas a la ciudad y al desarrollo industrial" y de servicios avanzados, "pase a estar controlada" por un consorcio liderado por el Gobierno vasco, "lo que pone en riesgo su presencia y su sede en Sevilla".

"Desde Izquierda Unida lamentamos que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (PP), no haya movido un solo dedo para defender los intereses de nuestra ciudad y evitar que un activo estratégico como Ayesa abandone nuestro tejido productivo", señala la formación en una nota de prensa.

La ausencia de iniciativas, propuestas o gestiones por parte del máximo responsable municipal, tal como destaca el edil de IU, "contrasta con la intervención decidida de otras administraciones para proteger sus propias empresas y sectores productivos".

"Entendemos que la pérdida de Ayesa en Sevilla no solo supone un impacto negativo directo sobre el empleo especializado y los proyectos tecnológicos en nuestra ciudad, sino que es un símbolo más de la dejación de funciones del equipo de gobierno local para articular una política industrial y de innovación que dé respuesta a las necesidades de nuestro tejido productivo", ha abundado el concejal de Izquierda Unidad.

En opinión de Sánchez, la "falta de reacción" por parte del alcalde refleja, una vez más, "la ausencia de una estrategia municipal que apueste por la retención y el fortalecimiento de las grandes empresas con arraigo en Sevilla".

Izquierda Unida ha instado por ello al alcalde a que trabaje de manera coordinada con las administraciones públicas y los agentes sociales para garantizar que Sevilla "no pierda más posiciones en un sector tan estratégico como el tecnológico". "La ciudad no puede permitirse quedarse de brazos cruzados mientras se esfuman oportunidades de desarrollo industrial, empleo cualificado e inversión", ha concluido.