IU celebra este sábado su Jornada Municipalista Provincial en Sevilla con Enrique Santiago y Engracia Rivera

Los candidatos de Frente Amplio al Congreso por la provincia de Sevilla, Enrique Santiago y Engracia Rivera. - IU SEVILLA

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) Sevilla va a celebrar este sábado, 7 de noviembre, una Jornada Municipalista Provincial que contará con la participación de Enrique Santiago y Engracia Rivera, candidatos número uno y dos, respectivamente, de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla.

Según ha indicado la formación en una nota, el encuentro tendrá lugar a partir de las 10,00 horas en la sede provincial de IU, situada en la calle Donantes de Sangre, 14, y reunirá a alcaldes concejales, responsables de campaña y militantes de los distintos municipios sevillanos.

La jornada, organizada con la mirada puesta en las elecciones municipales de mayo de 2027, pretende convertirse en "un espacio de reflexión, coordinación política e intercambio de experiencias para reforzar el trabajo municipalista de la organización en toda la provincia".

La coordinadora provincial de IU Sevilla, Ana Aranda, será la encargada de inaugurar el encuentro, que incluirá un análisis de la situación política en las diferentes comarcas, talleres sobre herramientas de campaña, estrategias de comunicación y experiencias de gestión municipal.

Uno de los momentos centrales será la intervención de Enrique Santiago, prevista para las 11,30 horas, en el marco de la participación de los candidatos de Frente Amplio por Sevilla en estas jornadas.

Bajo el lema "Gente corriente haciendo política real", la sesión dedicada al municipalismo abordará experiencias de gobierno local a través de una mesa de alcaldías titulada "Cuidar lo cercano, ganar tu ayuntamiento". También se presentarán propuestas como el "Manual para un municipalismo que transforma" y la iniciativa "Caravana municipalista: pueblo a pueblo".

El programa incluirá igualmente un espacio dedicado a la Huelga General convocada para el próximo 11 de noviembre, antes de concluir a las 14,00 horas con la lectura de un manifiesto y la clausura a cargo de Ana Aranda.