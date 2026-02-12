IU muestra su apoyo al sector cultural de Sevilla ante "el proceso de deterioro que sufren"

Reunión del concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez y el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo con representantes del sector cultural de la ciudad. - IU SEVILLA

SEVILLA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, el candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, y el representante de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez, mantuvieron este miércoles un encuentro con asociaciones y profesionales del sector cultural de Sevilla para abordar la situación del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS).

En la reunión, los colectivos del ámbito cultural han asegurado que el ICAS "no atraviesa su mejor momento, al contrario de lo que sostiene el gobierno municipal". Asimismo han destacado que viven "un proceso de deterioro que afecta directamente al tejido cultural de la ciudad", según ha señalado en una nota remitida por el partido.

En este sentido, las entidades han señalado "problemas estructurales agravados en los últimos años". Entre ellos han destacado "la falta de planificación, la reducción de personal, los retrasos administrativos y la ausencia de convocatorias públicas en 2023 y 2025, elementos que ponen en riesgo la continuidad de numerosos proyectos culturales".

Durante el encuentro, los representantes políticos han remarcado la necesidad de "defender un modelo de cultura como derecho del pueblo, sostenido en la creación, la participación y la cultura popular, frente a un modelo de consumo basado en grandes eventos de masas que no fortalecen el ecosistema cultural local".

Una de las principales preocupaciones expresadas por las asociaciones es la situación de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, espacio que consideran convertido en un "cajón de sastre, sin una dirección artística profesionalizada ni una programación coherente". También se ha tratado el cierre del Teatro Lope de Vega "desde hace tres años, así como la pérdida de uso cultural de las antiguas Naves de Calatrava, convertidas en cocheras de la policía local".

Las asociaciones ha lamentado "la desaparición o debilitamiento de festivales y programas fundamentales para la vida cultural de Sevilla, mientras aumentan las subvenciones directas nominativas y disminuyen las líneas de concurrencia pública, reduciendo la transparencia y la igualdad de oportunidades".

Ismael Sánchez, Antonio Maíllo y José Antonio Jiménez han trasladado su compromiso con "un cambio profundo en la política cultural, basado en el diálogo con el sector y en la defensa de la cultura como bien público esencial para la democracia, la cohesión social y la vida de los barrios".

En este sentido, han mostrado su apoyo a la propuesta de abrir un proceso de "reforma del modelo organizativo y estatutario del ICAS que garantice mayor autonomía, profesionalización y estabilidad".

Las asociaciones han mostrado su disposición a trabajar "conjuntamente para revertir la situación y asegurar un futuro sólido, diverso y participativo para la cultura sevillana".

"UNAS CIFRAS HISTÓRICAS"

La reunión ha tenido lugar unos días después de que el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, destacara en una rueda de prensa que el organismo "vive su mejor momento" con "cifras récord de taquilla y presupuestos".

Según datos del Ayuntamiento, el ICAS ha registrado un incremento del 45% en ingresos en taquilla desde 2022 hasta 2025. "Unas cifras históricas", ha asegurado Sanz que ha agradecido la gestión de los trabajadores del ICAS.

En esta línea, el alcalde ha señalado que el presupuesto de la entidad ha subido en 2025 hasta los 19,2 millones de euros, con una ejecución del 90%. Asimismo, ha destacado que se ha reducido el periodo medio de pago de 252,51 días a 11,56 días de media.

Sobre los espacios, Sanz ha puesto en valor el papel de la Real Fábrica de Artillería y el primer Festival de Ópera de la ciudad como impulsores del crecimiento. Por otro lado, ha confirmado que el Teatro Lope de Vega "estará listo antes de la bienal de flamenco de este año".