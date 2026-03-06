IU reclama al Ayuntamiento de Sevilla servicios básicos para los trabajadores del montaje de la Feria de Abril

El concejal de IU, Ismal Sánchez, en el simbólico acto de colocación del primer tubo de la portada de la Feria. - IU

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido de la situación que, en su opinión, sufren los trabajadores que participan en el montaje de la Feria de Abril y ha exigido al Gobierno municipal que garantice unas condiciones dignas durante las semanas previas a la celebración de la fiesta.

En este sentido, Sánchez ha registrado una pregunta en la Comisión del Control dirigida al gobierno municipal para que explique qué infraestructuras y servicios básicos está poniendo el Ayuntamiento a disposición de las personas que trabajan diariamente en el Real durante el periodo de montaje, señala la formación en un comunicado.

Según ha señalado el edil, en los últimos años se vienen repitiendo las quejas por la falta de fuentes de agua potable, la escasez de vestuarios y aseos adecuados y la inexistencia de zonas dignas de descanso para quienes desarrollan largas jornadas de trabajo.

El concejal de IU ha recordado que centenares de trabajadores participan durante semanas en la instalación de casetas, estructuras, alumbrado, instalaciones eléctricas y otros elementos necesarios para que la Feria pueda celebrarse, por lo que considera "inaceptable" que quienes hacen posible la Feria "lo hagan en condiciones precarias y sin los servicios básicos garantizados".

Para Sánchez, la Feria de Sevilla "no puede sostenerse sobre la precariedad y el abandono de quienes levantan cada año el recinto ferial". Al respecto, ha reclamado al Ayuntamiento que asuma su responsabilidad como organizador del espacio público y garantice infraestructuras adecuadas como fuentes de agua potable suficientes, aseos y vestuarios en condiciones, así como espacios habilitados para el descanso de los trabajadores.

El edil de Izquierda Unida también ha preguntado al Gobierno municipal si existe algún protocolo de supervisión o coordinación con las empresas encargadas de los trabajos para comprobar que se cumplen las condiciones laborales y los servicios mínimos para las plantillas.

"Hablar mucho de la Feria está muy bien, pero también hay que hablar de quienes la montan cada año con su trabajo", ha concluido Sánchez, que ha reclamado al Ayuntamiento que actúe "de manera inmediata" para garantizar condiciones dignas durante el montaje del recinto ferial.