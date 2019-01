IU reclama medidas para evitar el desalojo de una familia con menores amenazada de quedar "en la calle"

Publicado 11/01/2019 16:20:17 CET

SEVILLA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, y la concejala de IU, Eva Oliva, se han interesado por la situación de una familia formada por una pareja y cuatro hijos menores de edad a su cargo, que se pueden ver próximamente "en la calle", reclamando medidas al Gobierno municipal socialista para "evitar" tal extremo.

Tanto Rojas como Oliva han mostrado su apoyo a esta pareja, sobre la que pesa una orden de lanzamiento para el próximo viernes 18 de enero del piso en el que habitan en alquiler. Asimismo, han reclamado al Ayuntamiento que sea sensible ante esta "dramática situación". Y es que, hasta ahora, esta pareja "no ha recibido ninguna solución por parte de los Servicios Sociales municipales o de la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, a pesar de que llevan más de medio año llamando a todas las puertas tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía".

La pareja y sus cuatro hijos de 16, 11, cinco y dos años y medio sobreviven gracias al sueldo de Juan y a la ayuda de un economato. Los seis, según IU, comparten un piso de alquiler al que accedieron en 2013, que actualmente es propiedad de Buildingcenter, una sociedad de CaixaBank centrada en la desinversión de la cartera de inmuebles procedentes del grupo, que hasta la fecha "se ha negado a negociar con la familia".

"Pasan los días y Patricia, Juan y sus cuatro hijos necesitan ya una solución real. Es inadmisible que, habiendo realizado todos los trámites requeridos y cumpliendo requisitos, a una semana de que los desalojen de su vivienda aún no se le haya dado una respuesta. Es inhumano", han criticado desde IU.

Igualmente, han exigido rapidez al gobierno del PSOE, pues "queda una semana. No pueden seguir mareando la perdiz". "El caso de Patricia y Juan, así como en el que vivimos ayer en Los Pajaritos, demuestran que siguen produciéndose desahucios en Sevilla. La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda tendrá unos magníficos números de atenciones, pero no de soluciones. Una vez más, queda a las claras que el Plan de Vivienda aprobado de tapadillo por el PSOE no está adaptado a la realidad socioeconómica que viven los sevillanos y las sevillanas".

Finalmente, han criticado que la entidad bancaria que pretende desahuciar a esta familia es una de las que ofertó en su día pisos al Ayuntamiento. "Es cuanto menos vergonzoso y rocambolesco que Espadas llegue a acuerdos con bancos que echan a personas en dificultades económicas de sus viviendas sin tan siquiera sentarse a buscar una solución para luego ofertar a Emvisesa esos mismos pisos como viviendas sociales", han opinado.