IU reprocha al Gobierno municipal del PP de Sevilla la falta de acuerdos sobre la tasa de residuos

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez. - IU SEVILLA

SEVILLA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla Ismael Sánchez ha criticado la gestión del Gobierno municipal, liderado por el PP, en relación con la nueva tasa de recogida de residuos, una ordenanza que finalmente tuvo que ser retirada ante la falta de acuerdos con el resto de grupos políticos.

Desde IU sostienen que el Ejecutivo local "llega tarde y mal" a una obligación legal que, a su juicio, debía haberse abordado con "planificación, diálogo y rigor técnico". "Ha comenzado 2026 y Sevilla sigue sin ordenanza", ha señalado Sánchez, quien considera que el texto presentado "carecía de coherencia, justicia social y sentido común" y no se ajustaba "ni al espíritu ni a los objetivos de la normativa estatal y europea en materia de residuos".

IU ha denunciado en una nota que la propuesta del PP "castigaba de forma injusta a las familias trabajadoras", que, según el grupo, habrían afrontado subidas de "hasta un 150% en la tasa de basura, mientras que grandes tenedores de viviendas y empresas, responsables de una mayor generación de residuos, se verían beneficiados". Sánchez ha afirmado que IU "no va a permitir que el coste de la tasa recaiga sobre quienes tienen menor capacidad económica".

El concejal ha señalado además que uno de los principales errores del planteamiento del Gobierno municipal era "la confusión de conceptos básicos", al pretender calcular una cuota fija a partir de un criterio variable como el consumo de agua y otorgarle un peso cercano al 80% del total de la tasa, frente a apenas un 20% para la parte variable, vinculada a la generación de residuos. A su juicio, este modelo "no incentiva la reducción de residuos ni el reciclaje y pervierte el principio de justicia ambiental".

Asimismo, Sánchez ha recordado que la cuota fija de la tasa "debe responder únicamente a la prestación del servicio, se utilice o no, y mantener un peso equilibrado". En este sentido, IU defendía una estructura "más justa", con un reparto del 50% entre cuota fija y cuota variable, que permitiera cumplir la ley "sin penalizar a la mayoría social".

Desde IU han subrayado que la ordenanza es obligatoria, ya que "la ley hay que cumplirla y Sevilla no puede exponerse a sanciones ni a la pérdida de fondos", aunque han advertido de que no aceptarán una tasa que consideren "injusta o desequilibrada". Sánchez ha tendido la mano para trabajar en un nuevo texto que "se ajuste al verdadero espíritu de la norma", orientado a reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y garantizar la justicia fiscal, y ha lamentado que, iniciado ya 2026, la ciudad "siga sin contar con la ordenanza obligatoria".

"Que alguien pueda pagar más no significa que pueda contaminar más", ha señalado el concejal, quien ha defendido que la tasa de basura "debe servir para modificar comportamientos y proteger a quienes tienen menos recursos, y no para beneficiar a los de siempre".