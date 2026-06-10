IU Sevilla advierte del "abandono" de Nueva Bellavista y exige al Ayuntamiento un plan urgente de actuación

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. - IU

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido del "estado de abandono intolerable" en el que se encuentra la Urbanización Nueva Bellavista, Los Naranjitos, una situación que llevará a la próxima Comisión de Control del Ayuntamiento de Sevilla para exigir al Gobierno municipal "un calendario claro, actuaciones urgentes y una solución estable".

En una nota de prensa, Sánchez ha alertado del "deterioro" de sus espacios públicos, aceras, zonas verdes, arbolado, bolardos y elementos de mantenimiento urbano, misma vez que ha advertido de que "no puede seguir siendo tratada como un barrio de segunda".

"Hablamos de aceras construidas por el propio Ayuntamiento que hoy presentan losas rotas, levantadas o hundidas, con un evidente peligro para las personas mayores, menores, personas con movilidad reducida y cualquier vecino o vecina que transite por la zona", ha señalado el portavoz de IU.

El portavoz de IU ha alertado además de la falta de poda y mantenimiento del arbolado. "Cuando las ramas entran literalmente en las viviendas, cuando los vecinos tienen que convivir con suciedad, ratas, acerados rotos y jardines abandonados, lo que hay es una dejación absoluta de funciones por parte del Gobierno municipal", ha criticado.

Por todo ello, el conjunto ha exigido al Gobierno municipal que actúe "de manera inmediata" y presente un plan integral de intervención en Nueva Bellavista, con presupuesto, calendario y seguimiento vecinal.