IU Sevilla advierte del "deficiente" estado de un colegio del Polígono Sur y urge "garantizar seguridad" para los niños

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido de las "deficiencias" que presenta el CEIP Giménez Fernández, en el Polígono Sur de Sevilla, entre ellas "el deterioro" de los baños, persianas "inservibles" o la "antigüedad" de las instalaciones de fontanería, y ha urgido al Gobierno municipal una actuación "inmediata" que garantice "un entorno escolar seguro y digno" para los menores del centro.

Sánchez ha señalado en una nota emitida por el partido que el colegio presenta desperfectos "tan serios que ponen en riesgo la seguridad del alumnado y dificultan el desarrollo normal de la actividad educativa".

Entre las deficiencias ha señalado el "deterioro" de los baños, con azulejos y puertas "en mal estado", las barandillas de madera "sueltas" y los "problemas" en las pistas deportivas, que presentan, según ha indicado, desniveles y roturas que obligan a suspender las actividades físicas.

También ha mencionado la situación de las aulas de infantil, con "persianas inservibles y zonas comunes inutilizables", así como la antigüedad de las instalaciones de fontanería. Entre las deficiencias más importantes ha enmarcado la ausencia de fuente de agua en el patio y sombra.

El concejal de IU ha insistido en el estado del vallado perimetral del colegio, que ha calificado de "auténtico peligro", dado que el cerramiento actual "presenta hierros sueltos que suponen un riesgo evidente para los escolares", a lo que ha apostillado que "no se puede consentir que un centro educativo de Sevilla inicie el curso con una valla rota, oxidada y peligrosa".

Por todo ello, ha instado al Ayuntamiento a que, en el marco de sus competencias, ponga en marcha una intervención integral que incluya la reparación de baños, aulas y pistas deportivas y la colocación de una fuente de agua potable, además de la sustitución del vallado perimetral.

Por su parte, ha pedido a la Junta de Andalucía que acometa reformas de estructura para solucionar las problemáticas mencionadas.