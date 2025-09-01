IU Sevilla afirma que las trabajadoras del CEE Virgen de la Esperanza "carecen de calendario laboral" y pide explicación

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha advertido, tras mantener una reunión con las trabajadoras del Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, de que "carecen de calendario laboral" y ha exigido explicaciones "inmediatas" a la Delegada de Educación, Blanca Castalver (PP).

Sánchez ha afirmado en una nota emitida por el grupo que registrará una pregunta oral en la próxima comisión de control y fiscalización al gobierno de la ciudad, para que la responsable del área "aclare por qué estas trabajadoras carecen de un derecho laboral básico y qué medidas se van a adoptar para solucionarlo".

A su juicio, "no es tolerable que el Ayuntamiento de Sevilla tenga a sus trabajadoras en esta situación de incertidumbre, más aún en un centro tan sensible como es el de Educación Especial Virgen de la Esperanza", a la par que ha apostillado que "lo mínimo es garantizar unas condiciones laborales dignas y cumplir con lo que marca la ley".