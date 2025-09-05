IU Sevilla critica la "expulsión" del Club de Voleibol Fuentes de las instalaciones municipales y pide retroceder

Archivo - El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez. Imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha criticado que el Gobierno municipal haya "expulsado" al Club de Voleibol Fuentes de las instalaciones deportivas municipales y ha pedido el retroceso en la decisión, al tiempo que ha apostillado que el equipo compite en la Superliga 2 y sus jugadoras residen o estudian en Sevilla.

Sánchez ha advertido en una nota emitida por el grupo de que, como alternativa, el Instituto Municipal de Deportes (IMD) haya pedido al club entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de La Cartuja, con un coste "inasumible para una entidad modesta", o que solicite espacios en las instalaciones de la Diputación de Sevilla, lo que "implicaría expulsar a otros clubes de esas instalaciones".

Por otra parte, ha manifestado su descontento con que la decisión "se haya comunicado tarde, sin margen de maniobra para buscar soluciones óptimas". Asimismo, ha criticado que, según ha asegurado, el Ayuntamiento haya ofrecido al club "entrenar en una pista exterior del CD Polígono Sur o en cualquier instalación pero en horarios imposibles, de 12 a 16 horas, pese a que se trata de jugadoras estudiantes y trabajadoras y no de un club profesional".

Por todo ello, el concejal ha exigido que "se dé marcha atrás y se garantice al Club de Voleibol Fuentes su continuidad en las instalaciones del IMD como hasta ahora"