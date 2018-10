IU Sevilla critica que sigan en prisión los ocupas detenidos por los altercados del desalojo de la calle Macarena

Publicado 01/03/2018 14:53:11 CET

El coordinador local de IU en Sevilla, Ismael Sánchez, ha calificado este jueves de "auténtica barbaridad" el hecho de que permanezcan aún en prisión preventiva los seis activistas por el derecho a la vivienda detenidos el pasado 16 de febrero y encarcelados por los altercados que marcaron el desalojo policial de las viviendas de nueva planta levantadas en la parcela de la calle Macarena que antaño albergaba el centro "ocupado y autogestionado" Casas Viejas, toda vez que tales viviendas de renta libre habían sido ocupadas por más de 20 personas.

El desalojo policial de estas viviendas se saldó con diversos lesionados entre el colectivo de ocupas y los agentes encargados de expulsarles del edificio, así como con la detención de estas personas por presuntos delitos de usurpación, coacciones, lesiones y de atentado a la autoridad.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla ordenó su ingreso en prisión provisional, extremo recurrido por la defensa de estas personas.

En un comunicado, Ismael Sánchez ha afirmado que la medida de prisión preventiva dictada por el citado juzgado es "a todas luces desproporcionada", y evidencia la "deriva autoritaria y represiva" que se está abriendo paso en este país "contra los activistas sociales y las personas pobres".

"No se entiende por qué se ha adoptado esta medida tan extrema y excepcional contra estas seis personas sin hogar", ha apuntado el coordinador local de Izquierda Unida, quien considera que "se está vulnerando la presunción de inocencia" y que, además, "no hay riesgo de fuga, ni pruebas a destruir, por lo que no existen motivos sólidos que justifiquen en este caso la prisión preventiva dictada".

Ha considerado que "lo que se busca con este tipo de decisiones judiciales arbitrarias es amordazar la protesta social y criminalizar a quienes luchan por el derecho a la vivienda", y en esa línea ha justificado que desde IU se sumen "a los pronunciamientos que estos días vienen realizando diferentes colectivos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, en favor de la liberación inmediata de estas seis personas".

Para IU, "el grave problema de emergencia habitacional que existe en Sevilla y el drama de los desahucios no se van a solucionar con medidas represivas", sino con "políticas concretas y efectivas que vayan encaminadas a garantizar el derecho a techo".