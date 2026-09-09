IU Sevilla exige al alcalde que actúe ante los "graves incumplimientos" de Acisa y respalde a su plantilla

Encuentro de trabajo entre representantes de la plantilla de Acisa, empresa adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público en la Zona Norte de Sevilla, e Izquierda Unida Sevilla. - IU SEVILLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mostrado el respaldo de su formación a la plantilla de Acisa, empresa adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento del alumbrado público en la Zona Norte de la ciudad, ante las "reiteradas denuncias sindicales por incumplimientos del pliego y el deterioro de las relaciones laborales".

Según ha concretado la formación en una nota, Sánchez ha reclamado al Gobierno municipal que "deje de mirar hacia otro lado y ejerza de una vez su responsabilidad de fiscalización sobre una empresa que gestiona un servicio público esencial con dinero de todos los sevillanos".

En concreto, la documentación facilitada por CCOO, en un reciente encuentro de trabajo con el concejal, ha recriminado, entre otras cuestiones, "falta de cobertura de bajas y vacaciones, incumplimiento de la plantilla mínima y de los retenes de guardia, carencias de medios materiales y vehículos exigidos contractualmente y posibles subcontrataciones de trabajos propios del contrato". La formación ha señalado que parte de estas deficiencias están tipificadas como infracciones muy graves en el propio pliego.

"Estamos hablando de obligaciones que la empresa aceptó cuando concurrió a una contratación pública. No son recomendaciones ni cuestiones opcionales", ha señalado Sánchez, al tiempo de afirmar que "si Acisa cobra por prestar un servicio en determinadas condiciones, el Ayuntamiento tiene la obligación de comprobar que esas condiciones se cumplen y actuar cuando no sea así".

Por otro lado, IU ha expresado su "especial preocupación" por la situación laboral. Según la documentación facilitada, tras el acuerdo alcanzado en el Sercla después de las movilizaciones de noviembre de 2025, en junio de este año fue despedido un miembro del comité de empresa y sancionados otros tres representantes de los trabajadores, provocando un nuevo escenario de conflictividad laboral.

Para Sánchez, resulta "intolerable que quienes denuncian incumplimientos de un contrato público puedan encontrarse además con medidas disciplinarias". "Defender los derechos laborales y exigir que una concesionaria cumpla el pliego no puede convertirse en motivo de persecución sindical", ha agregado.

Por estos motivos, Izquierda Unida ha anunciado que apoyará las reivindicaciones de la plantilla y exigirá explicaciones al Gobierno de José Luis Sanz. "Los contratos públicos están para cumplirse. El Ayuntamiento debe proteger la calidad del servicio, los recursos públicos y los derechos de quienes cada día mantienen funcionando el alumbrado de Sevilla", ha concluido Sánchez.