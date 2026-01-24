IU Sevilla: "La privatización deja en el aire el empleo de los laborales de la limpieza en los colegios público"

El edil de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mantenido una reunión con la Plataforma Otro Ayuntamiento es Posible para abordar el anuncio del gobierno municipal de privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos. - IU SEVILLA

SEVILLA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Ismael Sánchez, ha mantenido una reunión de trabajo con la Plataforma Otro Ayuntamiento es Posible para abordar el anuncio del gobierno municipal de privatizar el servicio de limpieza de los colegios públicos, "una decisión que deja en una situación de incertidumbre total a la plantilla laboral del Ayuntamiento responsable del servicio".

A través de un comunicado, el edil ha exigido al alcalde que aclare de inmediato cuál será el futuro de la plantilla de laborales, ya que hasta ahora solo ha hablado de posibles reubicaciones para el personal funcionario, ignorando por completo a los laborales que sostienen el grueso del servicio. "No pueden dejarlos en un limbo mientras avanzan en una privatización precipitada. Tienen derecho a saber qué va a pasar con sus puestos de trabajo", ha subrayado Sánchez.

Sánchez ha criticado que las trabajadoras y trabajadores ven peligrar sus puestos de trabajo tras años de profesionalidad, dedicación y compromiso con el Ayuntamiento. "Es inadmisible que el gobierno municipal juegue con el futuro de una plantilla que ha demostrado una entrega ejemplar en un servicio fundamental para nuestros colegios", ha señalado.

Asimismo, ha criticado la "falta de sensibilidad del alcalde, que está impulsando este proceso sin escuchar a las AMPAS, a los equipos directivos, a la comunidad educativa, a los sindicatos ni a la plantilla directamente afectada". "Este es el modo en que el PP trata a sus trabajadores y trabajadoras: ignorando su experiencia, despreciando su labor y poniendo en riesgo su estabilidad laboral", ha expuesto.

Durante la reunión, Sánchez ha reiterado el compromiso de IU con la defensa del empleo público y de los servicios municipales, y anunció que seguirá trasladando esta situación al Pleno para exigir al gobierno que rectifique, garantice la continuidad de la plantilla y abra un proceso serio de diálogo.

"El Ayuntamiento no puede abandonar a quienes han sostenido el servicio durante años. Sevilla necesita reforzar lo público, no debilitarlo", ha concluido